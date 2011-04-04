Додано: Вів 06 лис, 2018 01:10

klug написав: mephala написав: чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации? чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?

Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш". Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".

у всех процедур есть куча страховочных процедур.кроме сканов есть еще подпись на каждом скане когда сделан. или вы банками не пользуетесь и не знаете про это?если паспортистка сделает дубликат паспорта то на нем тоже не будет моей подписи да и при обращении в милицию думаю можно узнать какие паспорта на меня оформлены.у каждой бумажной процедуры есть перестраховки.а тут же перестраховок полный ноль - получил и дальше твори что хоти. я даже узнать не могу есть ли на меня оформленный левый ключ или нет.интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.