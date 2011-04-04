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mephala написав:а я реально сталкивался с ситуацией когда на человека был получен ключ без его участия. а вы верьте дальше как все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо.
ЕЦП і BankID це різні речі. Тому у відкритті онлайн рахунку в іншому банку без стояння в черзі через верифікацію по BankID не бачу нічого кримінального. Та й підозрюю, що надання дозволу і реальна можливість ще не скоро з'явиться.
mephala написав:интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.
BankID не можна просто так отримати, він отримується автоматично, коли стаєте клієнтом будь-якого банку, що буде підключений до сервісу. Він зараз є у мільйонів клієнтів Приват24 і Ощад24 так точно. Це ваші авторизаційні дані. Ви мабуть, ще не користувалися BankID, наприклад для отримання онлайн виписки з держаних реєстрів чи голосування за різні проекти для фільтрування виборців по місцю реєстрації, тому й виникають подібні питання.
лично не пользовался. но из того что слышал (видел) можно идентифицироваться на сайтах поддерживающих идентификацию по BankID. из этого у меня было сразу несколько вопросов: 1) кто отвечает за безопасность данных мной введенных при идентификации (ведь я ввожу логин и пароль как я понимаю от ИБ). 2) если я есть клиентом банка но не пользуюсь ИБ как мне узнать что кто то не начал юзать ИБ этого банка для BankID? (мои данные например есть в многих банках большинством из которых я сейчас не пользуюсь)
И пока юзают на гос сайтах эту идентификацию то это не представляет интерес для мошенников. но когда это можно будет монетизировать то желающие найдутся быстро строить схемы.
Stringer написав:Обсуждение конечно из ряда вон... какому то мракобесу, приехавшему из захолустного села, страшно дорогу переходить, все, закрываем заводы по производству бетона, асфальта, строительной техники и автомобилей, и возвращаем волов с телегами
вы просто не сталкивались с подобными ситуациями. потому и бравируете новыми технологиями. а я реально сталкивался с ситуацией когда на человека был получен ключ без его участия. а вы верьте дальше как все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо.
Карты тоже зло? С них нынче воруют деньги налево и направо. Новые технологии. Новые способы мошеничества. Не более того. Прогресс не остановить как бы кому этого оне хотелось.
Я не говорю что BankID и ЕЦП зло. Это удобно. Но никто не думает про безопасность этого удобно. И если про мошенничесво с каратами все знают и на всех углах говорят то в этой области розовые очки и бравура. Или как обычно - начнем лечиться за день до смерти?
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