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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:08

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:а я реально сталкивался с ситуацией когда на человека был получен ключ без его участия. а вы верьте дальше как все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо.

ЕЦП і BankID це різні речі. Тому у відкритті онлайн рахунку в іншому банку без стояння в черзі через верифікацію по BankID не бачу нічого кримінального. Та й підозрюю, що надання дозволу і реальна можливість ще не скоро з'явиться.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:13

  stryzhko написав:
mephala написав:интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.

BankID не можна просто так отримати, він отримується автоматично, коли стаєте клієнтом будь-якого банку, що буде підключений до сервісу. Він зараз є у мільйонів клієнтів Приват24 і Ощад24 так точно. Це ваші авторизаційні дані. Ви мабуть, ще не користувалися BankID, наприклад для отримання онлайн виписки з держаних реєстрів чи голосування за різні проекти для фільтрування виборців по місцю реєстрації, тому й виникають подібні питання.

лично не пользовался. но из того что слышал (видел) можно идентифицироваться на сайтах поддерживающих идентификацию по BankID.
из этого у меня было сразу несколько вопросов:
1) кто отвечает за безопасность данных мной введенных при идентификации (ведь я ввожу логин и пароль как я понимаю от ИБ).
2) если я есть клиентом банка но не пользуюсь ИБ как мне узнать что кто то не начал юзать ИБ этого банка для BankID? (мои данные например есть в многих банках большинством из которых я сейчас не пользуюсь)

И пока юзают на гос сайтах эту идентификацию то это не представляет интерес для мошенников. но когда это можно будет монетизировать то желающие найдутся быстро строить схемы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:16

  Aps написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Обсуждение конечно из ряда вон... какому то мракобесу, приехавшему из захолустного села, страшно дорогу переходить, все, закрываем заводы по производству бетона, асфальта, строительной техники и автомобилей, и возвращаем волов с телегами

вы просто не сталкивались с подобными ситуациями. потому и бравируете новыми технологиями.
а я реально сталкивался с ситуацией когда на человека был получен ключ без его участия. а вы верьте дальше как все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо.


Карты тоже зло? С них нынче воруют деньги налево и направо.
Новые технологии. Новые способы мошеничества. Не более того.
Прогресс не остановить как бы кому этого оне хотелось.


Я не говорю что BankID и ЕЦП зло. Это удобно. Но никто не думает про безопасность этого удобно. И если про мошенничесво с каратами все знают и на всех углах говорят то в этой области розовые очки и бравура.
Или как обычно - начнем лечиться за день до смерти?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:18

Ось така байка.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:25

Личные мысли и сообрежения по ситуации в ВТБ

Дублирую сюда своё сообщение в ветке ВТБ.

Кому интересно.
А. Мысли ДО посещения отделения:
1. Кураторы от НБУ работают во всех банках с российским госкапиталом аж с 14-го года. Значит, текущие меры были не только согласованы, но и одобрены сверху.
2. Комментарий НБУ вышел оперативно и был весьма сдержан. Более того, НБУ прямо наехал на совершенно неправомочные решения укросудов. Так как решения действительно совершенно отмороженные и могли состоятся только на Украине, причём ни при Кучме, ни при Януковиче такого абсурда бы не было (личное мнение), можно заключить, что НБУ в курсе всех проблем и, возможно, тоже пытается принять посильное участие.
3. Тарифы и лимиты были введены грамотно и оперативно, респект правлению, они извлекли уроки из проблем других банков. Косяки неизбежны, их будут разруливать со временем.
4. Очень может быть, что центральный офис (как в Киеве. так и в Москве) открыто говорит НБУ: ребята, или вы помогаете убрать эту чушь, или вы в конце концов сами будете выплачивать через фонд, причём процентов 90+ от имеющейся задолженности.

Б. Мысли ПОСЛЕ посещения отделения.
1. Фронт-офис работает грамотно, хоть и с нервами, но держится. Успокоил.
2. Платежи клиентов идут только налоговые, скорее всего в ручном или близком режиме.
3. Наличку выдают только под заказ фирмам и организациям на зарплату.
4. Руководство сидит в Первопрестольной, просит помощи.
5. При мне получили какую-то информацию и уже к следующему понедельнику рассчитывают поправить ситуацию. Не думаю, что так скоро, но Дай-то Бог.

Как всегда - мои наилучшие пожелания всем адекватным людям!
Всегда Ваш,
Баблонавт
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:34

НБУ не бачить сенсу скасовувати податки на проценти за депозитами
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/6/642375/

сволота...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:38

  Ukrainian написав:Зберігати гроші в банківській системі України шкідливо для нервової системи, раніше за ризик хоч платили

Що ти, нещастя, тоді мучишся останні роки на українській банківській гілці? Все "переживаєш" за нас (як і інші прикриті і відверті мордорські тролі)?
В своєму домі ми самі розберемось... А вам дорога в ВТБ і далі (нах) на схід 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Для получения статуса "погорельца" какую сумму на карту ВТБ закинуть?

(ранее 10гр., амкак сейчас?)
BigMan
 
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