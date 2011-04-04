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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:34
Аlександр вы еще за села и райцентры не писали
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:06
вже зараз є крутіші депо-пропозиції ніж цей не-гарантовий ІФ
+50грн !
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