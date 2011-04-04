RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:34

Аlександр вы еще за села и райцентры не писали
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:06

  Квесторе_поверніться написав:Ось така байка.
Інвестиційний фонд так само простий, як депозит
https://minfin.com.ua/ua/2018/11/06/33079696/



вже зараз є крутіші депо-пропозиції ніж цей не-гарантовий ІФ

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:25

greenozon
Ви не враховуєте податки, але ризики, звичайно, зовсім інші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2543
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:46

Приватбанк

Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась:
Приватбанк
Приватбанк
Приватбанк
После нескольких писем на hepl@pb.ua и сюда вчера вечером со мной связалась вежливая и квалифицированная сотрудница по имени Татьяна. Извинилась от имени банка за то, что мне не смогли помочь на 3700 и в отделении.
Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов.
Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.

П.С. Особая благодарность коллеге MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059 за поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 09.09.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:04

Интересная статья
Рекомендую к ознакомлению как альтернативную точку зрения
@@@@@@@@@@@@@
По данным самого ВТБ, правительство РФ сейчас контролирует 60,93% акций банка, из них 32,88% приходится на минфин РФ и еще 47,22% на АСВ (аналог украинского Фонда гарантирования вкладов). Примерно 39% акций банка обращается на открытом рынке.
По данным The Bank of New York Mellon, только на топ-15 портфельных инвесторов российского VTB Bank приходился пакет акций стоимостью в 518,8 млн долларов США. Боюсь расстроить ярых противников деятельности этих банков в Украине, но ни одной российской КУА среди владельцев депозитарных расписок ВТБ я не смог найти. Зато почти на 368 млн долларов депозитарных расписок на акции ВТБ принадлежит бельгийской инвесткомпании KBC. Более того, акционерами ВТБ оказались сразу три компании, которые входят в группу управляющих компаний BlackRock. BlackRock известен тем, что принимает довольно активное участие на рынке еврооблигаций правительства Украины, что, впрочем, не мешает ему быть активным акционером российского VTB Bank.
Замечу, что 518 млн долларов США приходится только на топ-15 инвесторов и только по правилу REG S, а ведь есть еще депозитарные расписки VTB Bank по правилу 144А, акционеры по которым не раскрываются. В российском Сбербанке ситуация аналогичная с VTB Bank, с той лишь разницей, что в Сбербанке топ-15 портфельных инвесторов вложили в депозитарные расписки банка по состоянию на 6 ноября 3,8 млрд долларов США.
у Сбербанка и ВТБ есть американские, европейские и даже японские акционеры,
Оказалось, что в определении Апелляционного суда Киева от 5 сентября четко указан должник в исполнительном производстве - Российская Федерация в лице министерства юстиции РФ. Но позвольте, ведь местные Сбербанк, ВТБ и ПИБ имеют весьма опосредованное отношение к минфину РФ, и даже не являются его 100%-ой собственностью.
В итоге мы имеем интересную картину. По тому же ВТБ на 01.10.2018 кредиты клиентам составляют почти 21 млрд грн, а уже нетто-кредиты (за минусом резервов) только 3,3 млрд грн. Но вот тут и возникает интересный вопрос: а что, если у банка сменится акционер и реализовывать в суде "схему со страной-агрессором" станет проблематично, то по какому объему из 21 млрд грн нужно будет расформировать резервы? Рассчитать эффект просто от смены акционера довольно тяжело, но, поверьте, он будет немаленьким.
Вот этот фактор и поясняет, отчего вокруг трех росгосбанков в Украине так часто бегают "активисты-патриоты", почему на этом пятачке из трех банков, которые сейчас уже занимают меньше 5% системы, постоянно какое-то оживление.
https://newsone.ua/articles/economics/r ... utsja.html

Любопытный и образованный читатель может сам убедится
Что американцы владеют акциями и втб и сбера
https://www.ishares.com/us/products/239 ... aType=fund


https://www.vaneck.com/etf/equity/rsx/holdings/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:46

Кролік на мангалі

Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. :mrgreen: Натяк зрозуміли? :wink: Вперед, за скарбами гетьмана!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25604
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 07:59

Re: Байки про банки і не тільки....

vovan_prm написав:Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась:
Приватбанк
Приватбанк
Приватбанк
После нескольких писем на hepl@pb.ua и сюда вчера вечером со мной связалась вежливая и квалифицированная сотрудница по имени Татьяна. Извинилась от имени банка за то, что мне не смогли помочь на 3700 и в отделении.
Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов.
Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.

П.С. Особая благодарность коллеге MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059 за поддержку.
странно. у меня в прошлом месяце было несколько возвратов на карту ПБ в грейсе. Внес 24го ровно столько, сколько писали по кнопке Рассчитать. 25го проверил, что все погасилось правильно. А теперь оказывается надо еще и 1го числа проверять, что они проценты не насчитали?????
kolyuchy
 
Повідомлень: 262
З нами з: 17.04.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:а что, если у банка сменится акционер

Вот так, внезапно, раз! - и сменится. В этой пурге - весь уровнеь статьи.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22492
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5039 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:08

https://minfin.com.ua/2018/11/07/35532781/
Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.

Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22492
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5039 раз.
 
Профіль
5
1
2
  #<1 ... 287288289290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.