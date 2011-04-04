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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:34
Аlександр вы еще за села и райцентры не писали
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:06
вже зараз є крутіші депо-пропозиції ніж цей не-гарантовий ІФ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:25
greenozon
Ви не враховуєте податки, але ризики, звичайно, зовсім інші.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:46
Приватбанк
Вот здесь описывал ситуацию, что со мной приключилась:
Приватбанк
Приватбанк
Приватбанк
После нескольких писем на hepl@pb.ua и
Оказалось проблема была в том, что одной из опрераций по карте был "возврат товара" и это зачисление не считается пополнением. Мне предложили внести карту на данную сумму и пообещали в течении 7-10 дней вернуть сумму списанных процентов.
Сумму внес. Жду возврата. О результатах напишу.
П.С. Особая благодарность коллеге MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059 за поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:04
Интересная статья
Рекомендую к ознакомлению как альтернативную точку зрения
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По данным самого ВТБ, правительство РФ сейчас контролирует 60,93% акций банка, из них 32,88% приходится на минфин РФ и еще 47,22% на АСВ (аналог украинского Фонда гарантирования вкладов). Примерно 39% акций банка обращается на открытом рынке.
По данным The Bank of New York Mellon, только на топ-15 портфельных инвесторов российского VTB Bank приходился пакет акций стоимостью в 518,8 млн долларов США. Боюсь расстроить ярых противников деятельности этих банков в Украине, но ни одной российской КУА среди владельцев депозитарных расписок ВТБ я не смог найти. Зато почти на 368 млн долларов депозитарных расписок на акции ВТБ принадлежит бельгийской инвесткомпании KBC. Более того, акционерами ВТБ оказались сразу три компании, которые входят в группу управляющих компаний BlackRock. BlackRock известен тем, что принимает довольно активное участие на рынке еврооблигаций правительства Украины, что, впрочем, не мешает ему быть активным акционером российского VTB Bank.
Замечу, что 518 млн долларов США приходится только на топ-15 инвесторов и только по правилу REG S, а ведь есть еще депозитарные расписки VTB Bank по правилу 144А, акционеры по которым не раскрываются. В российском Сбербанке ситуация аналогичная с VTB Bank, с той лишь разницей, что в Сбербанке топ-15 портфельных инвесторов вложили в депозитарные расписки банка по состоянию на 6 ноября 3,8 млрд долларов США.
у Сбербанка и ВТБ есть американские, европейские и даже японские акционеры,
Оказалось, что в определении Апелляционного суда Киева от 5 сентября четко указан должник в исполнительном производстве - Российская Федерация в лице министерства юстиции РФ. Но позвольте, ведь местные Сбербанк, ВТБ и ПИБ имеют весьма опосредованное отношение к минфину РФ, и даже не являются его 100%-ой собственностью.
В итоге мы имеем интересную картину. По тому же ВТБ на 01.10.2018 кредиты клиентам составляют почти 21 млрд грн, а уже нетто-кредиты (за минусом резервов) только 3,3 млрд грн. Но вот тут и возникает интересный вопрос: а что, если у банка сменится акционер и реализовывать в суде "схему со страной-агрессором" станет проблематично, то по какому объему из 21 млрд грн нужно будет расформировать резервы? Рассчитать эффект просто от смены акционера довольно тяжело, но, поверьте, он будет немаленьким.
Вот этот фактор и поясняет, отчего вокруг трех росгосбанков в Украине так часто бегают "активисты-патриоты", почему на этом пятачке из трех банков, которые сейчас уже занимают меньше 5% системы, постоянно какое-то оживление.
Любопытный и образованный читатель может сам убедится
Что американцы владеют акциями и втб и сбера
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:46
Кролік на мангалі
Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. Натяк зрозуміли? Вперед, за скарбами гетьмана!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 08 лис, 2018 07:59
Re: Байки про банки і не тільки....
странно. у меня в прошлом месяце было несколько возвратов на карту ПБ в грейсе. Внес 24го ровно столько, сколько писали по кнопке Рассчитать. 25го проверил, что все погасилось правильно. А теперь оказывается надо еще и 1го числа проверять, что они проценты не насчитали?????
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот так, внезапно, раз! - и сменится. В этой пурге - весь уровнеь статьи.
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:08
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