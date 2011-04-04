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Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.
Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.
Неначе люде подуріли, Німі на лохотрон ідуть І гроші кроліку дають!..
І я, заплакавши, назад Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі, А скрізь на славній Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві... Гинуть! Гинуть! У ярмах лицарські сини, А препоганії пани Жидам, братам своїм хорошим, Останні віддають штани...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!