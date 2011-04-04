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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:21

  Faceless написав:https://minfin.com.ua/2018/11/07/35532781/
Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.

Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.


Неначе люде подуріли,
Німі на лохотрон ідуть
І гроші кроліку дають!..

І я, заплакавши, :cry: назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Останні віддають штани... :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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