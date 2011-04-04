Додано: Чет 08 лис, 2018 21:34

Козак-характерник написав: Ukrainian написав: ОВДП замість депозиту? Будьте обережні

Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.

https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html ОВДП замість депозиту? Будьте обережніУкраинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.

Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили. На граблі, вдруге, лише олухи стають! Ніколи не сідайте грати з державою! Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили.На граблі, вдруге, лише олухи стають!Ніколи не сідайте грати з державою!

Не лохотронистее депозитов, вообще. Если разобраться, то сегодня бОльшая часть депозитов населения и бизнеса банками итак реинвестирована в ОВГЗ.Единственное, в чем можно согласиться с автором, так это в том, что со 100 тыс гривен не стоит туда лезть. От 300 тыс - уже будет иметь смысл.Что касается "дефолта 1998-го по ОВГЗ - автор спутал Украину с Россией. Не было такого - самовольно государство меняло срок погашения в свою пользу, но номинал и купонную доходность за весь период всем инвесторам выплатила в полном объеме.Да, вся система внутренних долгов похожа на МММ. Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛбудут лежать