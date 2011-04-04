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Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.
Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.
Неначе люде подуріли, Німі на лохотрон ідуть І гроші кроліку дають!..
І я, заплакавши, назад Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі, А скрізь на славній Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві... Гинуть! Гинуть! У ярмах лицарські сини, А препоганії пани Жидам, братам своїм хорошим, Останні віддають штани...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
С реги наш Гонтарь пай-мальчиком был, (Молодец...) Имел Гонтарь хобби - он деньги любил, (Хороший мальчик...) Любил и копил. (Что было дальше?) Все деполюди, как люди - живут без забот, (Банковские вклады...) А КХ на диете - не ест и не пьёт, (Бедненький мальчик...) Под грушу кладёт. Деньги, деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень, Делай деньги, делай деньги, А остальное всё - дребедень! А остальное всё - дребедедень! (Дальше что было?) Здесь - доллар, там - евро, А где-нибудь - фунт! (Большие деньги...) Стал Гонтарь мошенник, Мошенник и плут, (Почему мошенник и плут?) Скопил целый пуд! (А-а-а, молодец...) Но в том-то и дело, что он не один, (Почему?..) Кто больше всех деньги на свете любил. (Наш человек, наш...) Он это забыл! Деньги, деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень, Делай деньги, делай деньги, А остальное всё - дребедедень!
Аlександр написав:Но в том-то и дело, что он не один, (Почему?..) Кто больше всех деньги на свете любил. (Наш человек, наш...) Он это забыл!
Якраз таки, куме, не забув. Нє забудім, нє прастім кроліку, що так чужі гроші полюбив, що заліз кожному з нас в кишеню, ненажерлива падлюка! Виносіть, панове, всі горщики з монетками! Харе кроля ненажерливого годувати. Вже опух від ожиріння. А то, ти бач, не бачуть вони підстав, щоб наЛОХ скасувати, бо й так несуть... Панове, вдаримо кроля так, щоб на колінах приповз і запропонував 30% чистоганом по гривні і 15% по валюті! І шоб нє бАрзєлі більш ніколи! Хай Земля перевернеться, але справедливість буде відновлена!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ОВДП замість депозиту? Будьте обережні Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств. https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:ОВДП замість депозиту? Будьте обережні Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств. https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html
Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили. На граблі, вдруге, лише олухи стають! Ніколи не сідайте грати з державою!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ukrainian написав:ОВДП замість депозиту? Будьте обережні Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств. https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html
Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили. На граблі, вдруге, лише олухи стають! Ніколи не сідайте грати з державою!
Не лохотронистее депозитов, вообще. Если разобраться, то сегодня бОльшая часть депозитов населения и бизнеса банками итак реинвестирована в ОВГЗ.
Единственное, в чем можно согласиться с автором, так это в том, что со 100 тыс гривен не стоит туда лезть. От 300 тыс - уже будет иметь смысл.
Что касается "дефолта 1998-го по ОВГЗ - автор спутал Украину с Россией. Не было такого - самовольно государство меняло срок погашения в свою пользу, но номинал и купонную доходность за весь период всем инвесторам выплатила в полном объеме.
Да, вся система внутренних долгов похожа на МММ. Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать
zРадио написав:Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать
однозначно
ОВДП на порядок захищеніші і ліквідніші ніж депошки. ну але кожному своє.
це просто інший ринок, швидше між-банківський ніж просто-людінний.
PS щось не дуже вірю що ПБ до НР зробить те, що обіцяв - покупку бумаги кліком в телефоні.
По ряду карт проценты на остаток как на депо - в случае шухера с них можно будет быстро снять-потратить-оплатить_наперёд. А ОВДП можно будет продать только с дисконтом 99% какой-нибудь ICU, которая потом получит 100% номинала +%.
Сами по себе депозиты под 16-18% грязными - да, малоинтересны. Как и ОВГЗ на "потребительских" суммах. ОВГЗ даже проигрывает