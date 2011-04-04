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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:21

  Faceless написав:https://minfin.com.ua/2018/11/07/35532781/
Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.

Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.


Неначе люде подуріли,
Німі на лохотрон ідуть
І гроші кроліку дають!..

І я, заплакавши, :cry: назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Останні віддають штани... :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:36

  Козак-характерник написав:Неначе люде подуріли,
Німі на лохотрон ідуть
І гроші кроліку дають!..

І я, заплакавши, :cry: назад
Поїхав знову на чужину.

Груша соКХровищ

С реги наш Гонтарь пай-мальчиком был,
(Молодец...)
Имел Гонтарь хобби - он деньги любил,
(Хороший мальчик...)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все деполюди, как люди - живут без забот,
(Банковские вклады...)
А КХ на диете - не ест и не пьёт,
(Бедненький мальчик...)
Под грушу кладёт.
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедень!
А остальное всё - дребедедень!
(Дальше что было?)
Здесь - доллар, там - евро,
А где-нибудь - фунт!
(Большие деньги...)
Стал Гонтарь мошенник,
Мошенник и плут,
(Почему мошенник и плут?)
Скопил целый пуд!
(А-а-а, молодец...)
Но в том-то и дело, что он не один,
(Почему?..)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек, наш...)
Он это забыл!
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедедень!


  Козак-характерник написав:Вперед, за скарбами гетьКХмана!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:13

  Аlександр написав:Но в том-то и дело, что он не один,
(Почему?..)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек, наш...)
Он это забыл!

Якраз таки, куме, не забув. :D Нє забудім, нє прастім кроліку, що так чужі гроші полюбив, що заліз кожному з нас в кишеню, ненажерлива падлюка! :evil: Виносіть, панове, всі горщики з монетками! Харе кроля ненажерливого годувати. Вже опух від ожиріння. А то, ти бач, не бачуть вони підстав, щоб наЛОХ скасувати, бо й так несуть... :mrgreen: Панове, вдаримо кроля так, щоб на колінах приповз і запропонував 30% чистоганом по гривні і 15% по валюті! :D І шоб нє бАрзєлі більш ніколи! 8) Хай Земля перевернеться, але справедливість буде відновлена!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:30

ОВДП замість депозиту? Будьте обережні
Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.
https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:32

  Ukrainian написав:ОВДП замість депозиту? Будьте обережні
Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.
https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html

Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили. 8) На граблі, вдруге, лише олухи стають! :mrgreen: Ніколи не сідайте грати з державою!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:34

  Козак-характерник написав:
  Ukrainian написав:ОВДП замість депозиту? Будьте обережні
Украинский Минфин на протяжении уже примерно месяца радостно сообщает о готовности продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через мобильные приложения одного из госбанков. В социальных сетях появилась даже инфографика о том, какие полезные ОВГЗ для населения и насколько они хороши в сравнении с банковскими депозитами. Однако на практике все не так просто. Более того, ситуация с ОВГЗ для населения настолько неоднозначна, что если бы в Украине уже работал финансовый омбудсмен, то он наверняка бы открыл расследование по этому проекту и обязал бы Минфин корректнее подавать информацию населению об ОВГЗ как об инструменте сохранения средств.
https://ukr.lb.ua/economics/2018/10/16/ ... ozitu.html

Черговий ЛОХотрон, а потім кидок. Вже проходили. 8) На граблі, вдруге, лише олухи стають! :mrgreen: Ніколи не сідайте грати з державою!


Не лохотронистее депозитов, вообще. Если разобраться, то сегодня бОльшая часть депозитов населения и бизнеса банками итак реинвестирована в ОВГЗ.

Единственное, в чем можно согласиться с автором, так это в том, что со 100 тыс гривен не стоит туда лезть. От 300 тыс - уже будет иметь смысл.

Что касается "дефолта 1998-го по ОВГЗ - автор спутал Украину с Россией. Не было такого - самовольно государство меняло срок погашения в свою пользу, но номинал и купонную доходность за весь период всем инвесторам выплатила в полном объеме.

Да, вся система внутренних долгов похожа на МММ. Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  zРадио написав:Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать


однозначно

ОВДП на порядок захищеніші і ліквідніші ніж депошки.
ну але кожному своє.

це просто інший ринок, швидше між-банківський ніж просто-людінний.

PS щось не дуже вірю що ПБ до НР зробить те, що обіцяв - покупку бумаги кліком в телефоні.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:23

  greenozon написав:
  zРадио написав:Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать


однозначно

ОВДП на порядок захищеніші і ліквідніші ніж депошки.
ну але кожному своє.

це просто інший ринок, швидше між-банківський ніж просто-людінний.

PS щось не дуже вірю що ПБ до НР зробить те, що обіцяв - покупку бумаги кліком в телефоні.

По ряду карт проценты на остаток как на депо - в случае шухера с них можно будет быстро снять-потратить-оплатить_наперёд.
А ОВДП можно будет продать только с дисконтом 99% какой-нибудь ICU, которая потом получит 100% номинала +%.

Сами по себе депозиты под 16-18% грязными - да, малоинтересны. Как и ОВГЗ на "потребительских" суммах. ОВГЗ даже проигрывает
Грйс-мэн
 
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