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Эти "темы с облигациями" в Украине закручиваются исключительно с целью кидануть "инвесторов". Вспомните облигации ДТЭКа после "оккупации" (её так тогда и не назвали "оккупацей") Донбасса. Их скупила кто? Правильно! - ICU! И интересах кого? Правильно! - Эмитента! (Ахметова) С каким дисконтом? 80% ?
Были ли выплачены эти облиги? Правильно! Были, в размере 100% от номинала + процентный доход!
"Инвесторы" фиксанули -80%.
Что мешает ICU прокрутить такую же схему с другими облигами?
Вклади в іноземній валюті гарантуються Фондом і відшкодовуються у гривні після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - на день початку ліквідації банку.