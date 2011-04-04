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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:57

Эти "темы с облигациями" в Украине закручиваются исключительно с целью кидануть "инвесторов".
Вспомните облигации ДТЭКа после "оккупации" (её так тогда и не назвали "оккупацей") Донбасса.
Их скупила кто?
Правильно! - ICU!
И интересах кого?
Правильно! - Эмитента! (Ахметова)
С каким дисконтом? 80% ?

Были ли выплачены эти облиги?
Правильно! Были, в размере 100% от номинала + процентный доход!

"Инвесторы" фиксанули -80%.


Что мешает ICU прокрутить такую же схему с другими облигами?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:02

  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:04

  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?


Так же как и по депозитам. Это для физических лиц, и ФЛП.
Для юриков отдельный порядок и очередь. Там как правило "пиши "пропало"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:06

  Грйс-мэн написав:Что мешает ICU прокрутить такую же схему с другими облигами?


Людская тупость безгранична, да :) Но среди держателей ОВГЗ чайников нет, по крайней мере сейчас, а государство, объективно, еще ни разу не допускало дефолта по гривневым долгам.

Значит ОВГЗ в гривне являются надежным инструментом, который даже во время panic sell с чудовищными дисконтами продавать не захотят.

Валюта - это другое. Тут дефолт не просто возможен, а, ИМХО, неизбежен.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:45

оно и даром не очень нужно было

НБУ поднял тарифы платежной системы «Простір»
https://finclub.net/news/nbu-podnyal-tarify-platezhnoj-sistemy-prostir.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07

  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?


на сайті Фонду є вся інфа,
навіть гарні пдф-ки встигли намалювати за багато років існування :)

http://www.fg.gov.ua/images/docs/vkladn ... _-_WEB.pdf

зокрема


Вклади в іноземній валюті гарантуються Фондом і відшкодовуються у гривні після перерахування
суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - на день початку ліквідації
банку.


http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
+50грн !
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