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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293>
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:06

  Грйс-мэн написав:Что мешает ICU прокрутить такую же схему с другими облигами?


Людская тупость безгранична, да :) Но среди держателей ОВГЗ чайников нет, по крайней мере сейчас, а государство, объективно, еще ни разу не допускало дефолта по гривневым долгам.

Значит ОВГЗ в гривне являются надежным инструментом, который даже во время panic sell с чудовищными дисконтами продавать не захотят.

Валюта - это другое. Тут дефолт не просто возможен, а, ИМХО, неизбежен.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:45

оно и даром не очень нужно было

НБУ поднял тарифы платежной системы «Простір»
https://finclub.net/news/nbu-podnyal-tarify-platezhnoj-sistemy-prostir.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07

  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?


на сайті Фонду є вся інфа,
навіть гарні пдф-ки встигли намалювати за багато років існування :)

http://www.fg.gov.ua/images/docs/vkladn ... _-_WEB.pdf

зокрема


Вклади в іноземній валюті гарантуються Фондом і відшкодовуються у гривні після перерахування
суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - на день початку ліквідації
банку.


http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:27

  Грйс-мэн написав:
  greenozon написав:
  zРадио написав:Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать


однозначно

ОВДП на порядок захищеніші і ліквідніші ніж депошки.
ну але кожному своє.

це просто інший ринок, швидше між-банківський ніж просто-людінний.

PS щось не дуже вірю що ПБ до НР зробить те, що обіцяв - покупку бумаги кліком в телефоні.

По ряду карт проценты на остаток как на депо - в случае шухера с них можно будет быстро снять-потратить-оплатить_наперёд.
т


Где например?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:02

  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?

Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:09

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:15

Три проблемы, на которые клиенты банков жалуются

Зависшие платежи, необходимость каждый месяц проходить идентификацию, нарушение условий акций - все это вызывает негативные эмоции потребителей и рушит их планы. Именно эти три проблемы удерживают первенство среди рекламаций.
https://minfin.com.ua/2018/11/09/35557896/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:26

  LuckyG написав:
  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?

Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.

В его стране все несколько иначе
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:04

  LuckyG написав:
  zРадио написав:
  Грйс-мэн написав:Условия такие же, как и для депо


Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?

Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.

зато весь в медалях
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  zРадио написав:... государство, объективно, еще ни разу не допускало дефолта по гривневым долгам.

Значит ОВГЗ в гривне являются надежным инструментом...

Так и не будет дефолта по гривневым долгам. В крайнем случае, возьмут листик в клеточку, напишут на нём 1 000 000 гривен, глава нбу подпишется, и выплатят этот листик кредитору. Вот и вся надёжность
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