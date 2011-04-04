Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:06
Грйс-мэн написав:
Что мешает ICU прокрутить такую же схему с другими облигами?
Людская тупость безгранична, да
Но среди держателей ОВГЗ чайников нет, по крайней мере сейчас, а государство, объективно, еще ни разу не допускало дефолта по гривневым долгам.
Значит ОВГЗ в гривне являются надежным инструментом, который даже во время panic sell с чудовищными дисконтами продавать не захотят.
Валюта - это другое. Тут дефолт не просто возможен, а, ИМХО, неизбежен.
zРадио
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 06:45
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:07
zРадио написав: Грйс-мэн написав:
Условия такие же, как и для депо
Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?
на сайті Фонду є вся інфа,
навіть гарні пдф-ки встигли намалювати за багато років існування
http://www.fg.gov.ua/images/docs/vkladn ... _-_WEB.pdf
зокрема
Вклади в іноземній валюті гарантуються Фондом і відшкодовуються у гривні після перерахування
суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - на день початку ліквідації
банку.
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
greenozon
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:27
Грйс-мэн написав: greenozon написав: zРадио написав:
Но ОВГЗ точно не более рискованный инструмент, чем банковский депозит. Если (когда) ОВГЗ-марафон навернется, то банки и ФГВФЛ уже будут лежать
однозначно
ОВДП на порядок захищеніші і ліквідніші ніж депошки.
ну але кожному своє.
це просто інший ринок, швидше між-банківський ніж просто-людінний.
PS щось не дуже вірю що ПБ до НР зробить те, що обіцяв - покупку бумаги кліком в телефоні.
По ряду карт проценты на остаток как на депо - в случае шухера с них можно будет быстро снять-потратить-оплатить_наперёд.
т
Где например?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:02
zРадио написав: Грйс-мэн написав:
Условия такие же, как и для депо
Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?
Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.
LuckyG
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:09
Investor_K
Форвард банк
карта
Депозитка
зараз акція - 16% на залишок (після акції - 15)
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
greenozon
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:15
Зависшие платежи, необходимость каждый месяц проходить идентификацию, нарушение условий акций - все это вызывает негативные эмоции потребителей и рушит их планы. Именно эти три проблемы удерживают первенство среди рекламаций.
https://minfin.com.ua/2018/11/09/35557896/
moniks
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:26
LuckyG написав: zРадио написав: Грйс-мэн написав:
Условия такие же, как и для депо
Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?
Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.
В его стране все несколько иначе
Stringer
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:04
LuckyG написав: zРадио написав: Грйс-мэн написав:
Условия такие же, как и для депо
Тогда круто. Не знал. На текущие счета в валюте это тоже распространяется, не подскажете?
Человек пришел высказывать свое мнение на банковский форум,но не знает элементарных базовых вещей. Страна советов и проФФессионалов. Поэтому так и живём.
зато весь в медалях
J
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:18
zРадио написав:
... государство, объективно, еще ни разу не допускало дефолта по гривневым долгам.
Значит ОВГЗ в гривне являются надежным инструментом...
Так и не будет дефолта по гривневым долгам. В крайнем случае, возьмут листик в клеточку, напишут на нём 1 000 000 гривен, глава нбу подпишется, и выплатят этот листик кредитору. Вот и вся надёжность
safonovstanislav
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