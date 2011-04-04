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Козак-характерник написав:Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. Натяк зрозуміли? Вперед, за скарбами гетьмана!
Тем более не так давно этот наЛОХ достиг 18% совершеннолетия, а впереди еще 35 - 50% европейская зрелость, одновременно с увеличением гарантированной суммы вклада, учитывая что:
Большую часть госбюджета Украины наполняют не предприятия, а налоговые сборы с граждан. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.
«Более 70% доходов сводного бюджета получают из карманов простых украинцев – это налог на доходы физических лиц, единый налог, НДС и акцизы. Интересно, что поступления от налога на доходы физических лиц в 2 раза превышают сумму налога на прибыль, которую предприятия платят в бюджет», – рассказал Виктор Скаршевский.
Причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд гривен) являются, среди прочего, недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд гривен, акцизного налога - 6 млрд гривен, средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд гривен, поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд гривен, рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд гривен.
Козак-характерник написав:Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. Натяк зрозуміли? Вперед, за скарбами гетьмана!
Тем более не так давно этот наЛОХ достиг 18% совершеннолетия, а впереди еще 35 - 50% европейская зрелость, одновременно с увеличением гарантированной суммы вклада, учитывая что:
Большую часть госбюджета Украины наполняют не предприятия, а налоговые сборы с граждан. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.
«Более 70% доходов сводного бюджета получают из карманов простых украинцев – это налог на доходы физических лиц, единый налог, НДС и акцизы. Интересно, что поступления от налога на доходы физических лиц в 2 раза превышают сумму налога на прибыль, которую предприятия платят в бюджет», – рассказал Виктор Скаршевский.
Причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд гривен) являются, среди прочего, недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд гривен, акцизного налога - 6 млрд гривен, средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд гривен, поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд гривен, рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд гривен.
Тому я і кажу, що тре все виносити к єдрєнє фєнє! Я взагалі в рамках децентралізації, виокремився в економічно самостійний суб'єкт господарювання. Мені нічого чужого не треба, але й моє нехай не чіпають! Або сідаємо за стіл перемовин, шукаючи компроміс і як далі жити, або проголосуємо грошима і ногами! НаЛОХ не платитиму кролю! Мзду і данину теж. Харе стаціонарного бандита годувати. Тре державу будувати і справедливу систему оподаткування. НаЛОХ на депозити тре скасувати. Депозит - це святе, а депозитчик - король. Це найпростіший і найзрозуміліший фінансовий інструмент для пересічного. І допомога державі. Не забудю не простю це пограбування кроліку ненажерливому. І завжди нагадуватиму всім тим, хто змирився з наЛОХом. Скоро вибори. І я пам'ятаю, хто заліз мені в кишеню злодійкуватою лапою.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Kripo написав:господа, ваша позиция понятна, или ушли из банков или не пришли.
ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ?!!
Может на выход?!
Вже виніс все. Агітую інших і пінаю кроліка... Шоб не забилі і не прастілі.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!