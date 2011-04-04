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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:42

  Козак-характерник написав:Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. :mrgreen: Натяк зрозуміли? :wink: Вперед, за скарбами гетьмана!

Тем более не так давно этот наЛОХ достиг 18% совершеннолетия, а впереди еще 35 - 50% европейская зрелость, одновременно с увеличением гарантированной суммы вклада, учитывая что:
Большую часть госбюджета Украины наполняют не предприятия, а налоговые сборы с граждан. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Более 70% доходов сводного бюджета получают из карманов простых украинцев – это налог на доходы физических лиц, единый налог, НДС и акцизы. Интересно, что поступления от налога на доходы физических лиц в 2 раза превышают сумму налога на прибыль, которую предприятия платят в бюджет», – рассказал Виктор Скаршевский.

https://etcetera.media/nalogi-grazhdan- ... yatiy.html
В то время как укроворье:
Причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд гривен) являются, среди прочего, недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд гривен, акцизного налога - 6 млрд гривен, средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд гривен, поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд гривен, рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд гривен.

https://vesti-ukr.com/strana/311954-def ... milliardov
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:00

Кроліка на палю!

  Аlександр написав:
  Козак-характерник написав:Тут з кролячої нори кажуть, що погано золоті монетки виносять, тому про скасування наЛОХу не може йти мова. Натяк зрозуміли? :wink: Вперед, за скарбами гетьмана!

Тем более не так давно этот наЛОХ достиг 18% совершеннолетия, а впереди еще 35 - 50% европейская зрелость, одновременно с увеличением гарантированной суммы вклада, учитывая что:
Большую часть госбюджета Украины наполняют не предприятия, а налоговые сборы с граждан. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Более 70% доходов сводного бюджета получают из карманов простых украинцев – это налог на доходы физических лиц, единый налог, НДС и акцизы. Интересно, что поступления от налога на доходы физических лиц в 2 раза превышают сумму налога на прибыль, которую предприятия платят в бюджет», – рассказал Виктор Скаршевский.

https://etcetera.media/nalogi-grazhdan- ... yatiy.html
В то время как укроворье:
Причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд гривен) являются, среди прочего, недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд гривен, акцизного налога - 6 млрд гривен, средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд гривен, поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд гривен, рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд гривен.

https://vesti-ukr.com/strana/311954-def ... milliardov

Тому я і кажу, що тре все виносити к єдрєнє фєнє! :evil: Я взагалі в рамках децентралізації, виокремився в економічно самостійний суб'єкт господарювання. Мені нічого чужого не треба, але й моє нехай не чіпають! :evil: Або сідаємо за стіл перемовин, шукаючи компроміс і як далі жити, або проголосуємо грошима і ногами! :mrgreen: НаЛОХ не платитиму кролю! :evil: Мзду і данину теж. Харе стаціонарного бандита годувати. Тре державу будувати і справедливу систему оподаткування. НаЛОХ на депозити тре скасувати. Депозит - це святе, а депозитчик - король. Це найпростіший і найзрозуміліший фінансовий інструмент для пересічного. І допомога державі. Не забудю не простю це пограбування кроліку ненажерливому. І завжди нагадуватиму всім тим, хто змирився з наЛОХом. Скоро вибори. І я пам'ятаю, хто заліз мені в кишеню злодійкуватою лапою.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:15

Re: Байки про банки і не тільки....

господа, ваша позиция понятна, или ушли из банков или не пришли.

ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ?!!


Может на выход?! :wink:

По теме - про ОВГЗ с Апреля узнавал, но реализовывалось все тогда через Киев. Что чераз банки, что через брокеров.

Если заработают возможности входа-вахода через приватбанк или другие (на профильной ветке смотрим), тогда из областных центров можно подтянуться.

А так одни плюсы конечно!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:17

zРадио
Боюсь,без знания таблицы умножения,второй результат не получите.Не сотрясайте чрезмерно воздух.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:22

  Kripo написав:господа, ваша позиция понятна, или ушли из банков или не пришли.

ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ?!!


Может на выход?! :wink:


Вже виніс все. :D Агітую інших і пінаю кроліка... :P Шоб не забилі і не прастілі. :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:14

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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:17

курЯм на сміх! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:33

  lubopytnaya написав:Зображення
https://cib.com.ua/uk/

При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу:
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