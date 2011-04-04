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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:14

Акція «Нам 25 років»

Зображення
https://cib.com.ua/uk/

При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу:
в момент оформления депозитного вклада Клиент вытягивает карточку и стирает скретч-слой, под которым указан размер дополнительного бонуса в процентах: + 0,5%, + 0,75%, + 1%, + 1,5% или +2,5 %

Основные условия акции:
валюта вклада - гривна
срок действия акции с 12.11.2018 по 14.12.2018
для действующих и новых клиентов

https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202018.pdf
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:33

  lubopytnaya написав:Зображення
https://cib.com.ua/uk/

При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу:
в момент оформления депозитного вклада Клиент вытягивает карточку и стирает скретч-слой, под которым указан размер дополнительного бонуса в процентах: + 0,5%, + 0,75%, + 1%, + 1,5% или +2,5 %

Основные условия акции:
валюта вклада - гривна
срок действия акции с 12.11.2018 по 14.12.2018
для действующих и новых клиентов

https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202018.pdf

Щомісячна виплата більше року з бонусом гарантовано 17%.
В Руслана теж 17%, але можна поповнювати.
В Фарса 14,5% + (3,8% бонус - 4 ма траншами).
В Укркапа 17,5% без поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 18:54

Наближається 27 листопада року 2018, Четвер 11-56.
Згадаємо
_________________________
Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки", ідентифікація відбувається по негативній динаміці активів за жовтень.Чому активів? Тому, що в період кризи ліквідності найбільшою проблемою є підтримання обсягу пасивів з метою збереження ліквідних активів....

Так, налижається ювілей гілки Квестора, яка на протязі десятиріччя в топах теми.
Шановні форумчани можуть поділитися історіями як інфо з гілки їм допомогла зберегти і не тільки...якщо є бажання.
Згагаєм Квестора, його методу оцінки банків, прогнози погоди і не тільки...гараздів йому і здоровячка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26186
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:02

Дай йому Боже здоров'я! А чого він ховається від товариства? Квестор, куме, де ти є? :P Горілка стине! :D І кролик на мангалі шкварчить... :lol:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:15

Козак-характерник, видно він все сказав, що мав сказати товариству.
А його дітище живе...ось ось ювілей.
І Козарлюзі, як опоненту, від Квестора була певна користь.Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 19:27

Д Я К У Ю

lubopytnaya спасибо Вам, что держите пульс доходности от БС.
Буду на Минфине, в1ддячу промокодом!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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