Додано: Суб 10 лис, 2018 18:54

Наближається 27 листопада року 2018, Четвер 11-56.

Згадаємо

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Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки", ідентифікація відбувається по негативній динаміці активів за жовтень.Чому активів? Тому, що в період кризи ліквідності найбільшою проблемою є підтримання обсягу пасивів з метою збереження ліквідних активів....



Так, налижається ювілей гілки Квестора, яка на протязі десятиріччя в топах теми.

Шановні форумчани можуть поділитися історіями як інфо з гілки їм допомогла зберегти і не тільки...якщо є бажання.

Згагаєм Квестора, його методу оцінки банків, прогнози погоди і не тільки...гараздів йому і здоровячка.