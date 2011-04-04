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При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу: в момент оформления депозитного вклада Клиент вытягивает карточку и стирает скретч-слой, под которым указан размер дополнительного бонуса в процентах: + 0,5%, + 0,75%, + 1%, + 1,5% или +2,5 %
Основные условия акции: валюта вклада - гривна срок действия акции с 12.11.2018 по 14.12.2018 для действующих и новых клиентов
При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу: в момент оформления депозитного вклада Клиент вытягивает карточку и стирает скретч-слой, под которым указан размер дополнительного бонуса в процентах: + 0,5%, + 0,75%, + 1%, + 1,5% или +2,5 %
Основные условия акции: валюта вклада - гривна срок действия акции с 12.11.2018 по 14.12.2018 для действующих и новых клиентов
Щомісячна виплата більше року з бонусом гарантовано 17%. В Руслана теж 17%, але можна поповнювати. В Фарса 14,5% + (3,8% бонус - 4 ма траншами). В Укркапа 17,5% без поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Наближається 27 листопада року 2018, Четвер 11-56. Згадаємо _________________________ Провівши обстеження аналізів(показників діяльності банків станом на 1,11,08) можна ідентифікувати проблеми "здоров"я у декількох пацієнтів з "Першої 20-ки", ідентифікація відбувається по негативній динаміці активів за жовтень.Чому активів? Тому, що в період кризи ліквідності найбільшою проблемою є підтримання обсягу пасивів з метою збереження ліквідних активів....
Так, налижається ювілей гілки Квестора, яка на протязі десятиріччя в топах теми. Шановні форумчани можуть поділитися історіями як інфо з гілки їм допомогла зберегти і не тільки...якщо є бажання. Згагаєм Квестора, його методу оцінки банків, прогнози погоди і не тільки...гараздів йому і здоровячка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Дай йому Боже здоров'я! А чого він ховається від товариства? Квестор, куме, де ти є? Горілка стине! І кролик на мангалі шкварчить...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник, видно він все сказав, що мав сказати товариству. А його дітище живе...ось ось ювілей. І Козарлюзі, як опоненту, від Квестора була певна користь.Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.