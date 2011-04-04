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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 291292293294
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:А CIB относительно недавно переориентировался на население, поэтому немногие о нем знают.


якась непонятна карманна банка
дуже мало відділень
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:32

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, видно він все сказав, що мав сказати товариству.
А його дітище живе...ось ось ювілей.
І Козарлюзі, як опоненту, від Квестора була певна користь.Ні?

Я не був його опонентом. А що стосується користі від порад, то нічого цікавого для себе в його постах не бачу. Капіталізація нульова. В моєму рейтингу найбільша капіталізація, що дзілінькнула монеткою золотою в моїй кишені, це дописи Імпрінтера, це золота голова! :P Пан Клієнтедж і ще багато інших. Але точно не Квестор. Це я кажу, не тому, що його знецінити хочу, а чисто суб'єктивно. Для когось його поради, мабуть мають цінність. Все досить індивідуально для кожного.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:34

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так, налижається ювілей гілки Квестора


хто такий квестор

Засновник цієї гілки. Деякі його гуру вважають. Був тут ще Міккі41, що звинувавчував мене, що начебто я Квестора вигнав звідси. Мовляв у Квестора, ніжна душа митця, а козак поранив чуттєву натуру художника. :P Але чи уповноважував його сам Квестор виступати з такими звинуваченнями від його імені, я не знаю. Чи то ініціатива самого Міккі, чи дійсно він уповноважений адвокат. Принаймні офіційно мене звинувачення сам ювіляр не закидав. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:15

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:А CIB относительно недавно переориентировался на население, поэтому немногие о нем знают.

якась непонятна карманна банка

А типа Руслан, УкрКап и Фарс понятные и некарманные? :D

Для гривны сойдут... :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:21

lubopytnaya пані Любопитная, харе підгодовувати вже ненажерливого кроліка! :P Виносьте вже все!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:48

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:А CIB относительно недавно переориентировался на население, поэтому немногие о нем знают.

якась непонятна карманна банка

А типа Руслан, УкрКап и Фарс понятные и некарманные? :D

Для гривны сойдут... :wink:

Все эти загогулистые "абривиатуры" еще и не всегда представлены по регионам, что делает их не только непонятными, но и недоступными. :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:49

  Козак-характерник написав:lubopytnaya пані Любопитная, харе підгодовувати вже ненажерливого кроліка! :P Виносьте вже все!

Так "выносили" уже в апогее махновщины от НБУ и Фонда.
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