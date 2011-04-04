якась непонятна карманна банка
дуже мало відділень
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:00
Re: Байки про банки і не тільки....
якась непонятна карманна банка
дуже мало відділень
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:32
Я не був його опонентом. А що стосується користі від порад, то нічого цікавого для себе в його постах не бачу. Капіталізація нульова. В моєму рейтингу найбільша капіталізація, що дзілінькнула монеткою золотою в моїй кишені, це дописи Імпрінтера, це золота голова! Пан Клієнтедж і ще багато інших. Але точно не Квестор. Це я кажу, не тому, що його знецінити хочу, а чисто суб'єктивно. Для когось його поради, мабуть мають цінність. Все досить індивідуально для кожного.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:34
Засновник цієї гілки. Деякі його гуру вважають. Був тут ще Міккі41, що звинувавчував мене, що начебто я Квестора вигнав звідси. Мовляв у Квестора, ніжна душа митця, а козак поранив чуттєву натуру художника. Але чи уповноважував його сам Квестор виступати з такими звинуваченнями від його імені, я не знаю. Чи то ініціатива самого Міккі, чи дійсно він уповноважений адвокат. Принаймні офіційно мене звинувачення сам ювіляр не закидав.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:15
А типа Руслан, УкрКап и Фарс понятные и некарманные?
Для гривны сойдут...
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:21
lubopytnaya пані Любопитная, харе підгодовувати вже ненажерливого кроліка! Виносьте вже все!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:48
Все эти загогулистые "абривиатуры" еще и не всегда представлены по регионам, что делает их не только непонятными, но и недоступными.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 10 лис, 2018 23:49
Так "выносили" уже в апогее махновщины от НБУ и Фонда.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 11 лис, 2018 10:59
viewtopic.php?p=4493580#p4493580
Додано: Нед 11 лис, 2018 16:32
Навіщо ці конторки, коли є УкрЕксим? Відсотки приблизно такі ж, але ж надійність значно більша. Ну це якщо взяти строк 6 міс. А потім у валюту.
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Додано: Нед 11 лис, 2018 17:21
Для яиц в разных корзинах
Еще неизвестно, кто надежнее для гривны
Такие великаны, как Дельта, уже давно покоятся с миром, ВТБ сейчас при смерти, да и у того же Привата была клиническая смерть.
А эти конторки пока еще дышат...
Жадность и Отвага!
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