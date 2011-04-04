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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 292293294295>
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:15

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:А CIB относительно недавно переориентировался на население, поэтому немногие о нем знают.

якась непонятна карманна банка

А типа Руслан, УкрКап и Фарс понятные и некарманные? :D

Для гривны сойдут... :wink:
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:48

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:А CIB относительно недавно переориентировался на население, поэтому немногие о нем знают.

якась непонятна карманна банка

А типа Руслан, УкрКап и Фарс понятные и некарманные? :D

Для гривны сойдут... :wink:

Все эти загогулистые "абривиатуры" еще и не всегда представлены по регионам, что делает их не только непонятными, но и недоступными. :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:49

  Козак-характерник написав:lubopytnaya пані Любопитная, харе підгодовувати вже ненажерливого кроліка! :P Виносьте вже все!

Так "выносили" уже в апогее махновщины от НБУ и Фонда.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 10:59

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так, налижається ювілей гілки Квестора


хто такий квестор


viewtopic.php?p=4493580#p4493580
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:32

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Зображення
https://cib.com.ua/uk/

При оформлении депозитного продукта «Максимальный доход» на срок от 6 месяцев гарантированно получаете дополнительные бонусы от + 0,5% до + 2,5% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу:
в момент оформления депозитного вклада Клиент вытягивает карточку и стирает скретч-слой, под которым указан размер дополнительного бонуса в процентах: + 0,5%, + 0,75%, + 1%, + 1,5% или +2,5 %

Основные условия акции:
валюта вклада - гривна
срок действия акции с 12.11.2018 по 14.12.2018
для действующих и новых клиентов

https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 202018.pdf

Щомісячна виплата більше року з бонусом гарантовано 17%.
В Руслана теж 17%, але можна поповнювати.
В Фарса 14,5% + (3,8% бонус - 4 ма траншами).
В Укркапа 17,5% без поповнення.

Навіщо ці конторки, коли є УкрЕксим? Відсотки приблизно такі ж, але ж надійність значно більша. Ну це якщо взяти строк 6 міс. А потім у валюту.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:21

  KIM30 написав:Навіщо ці конторки, коли є УкрЕксим?

Для яиц в разных корзинах :D
Еще неизвестно, кто надежнее для гривны :wink:
Такие великаны, как Дельта, уже давно покоятся с миром, ВТБ сейчас при смерти, да и у того же Привата была клиническая смерть.
А эти конторки пока еще дышат...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:44

  V2 написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так, налижається ювілей гілки Квестора


хто такий квестор


viewtopic.php?p=4493580#p4493580

Вже майже 5 років прошу щоб Квестор повернувся на гілку а він не повертається. :(
Видно все що мав сказати публічно тут... сказав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред :)
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк


Моня "Шмоня" "ШМОНЬКА"- Монобанк
fudo900
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  KIM30 написав:А потім у валюту.

Так по валюті всі розклади можуть поламати.
Прийде новий Президент і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати під парламентські вибори восени 2019 року щоб партію Президента на виборах парламентських підтримали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 20:53

  fudo900 написав:
  clientage написав:Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред :)
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк


Моня "Шмоня" "ШМОНЬКА"- Монобанк

І Бабая тут немає. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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