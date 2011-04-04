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KIM30 написав:Навіщо ці конторки, коли є УкрЕксим?
Для яиц в разных корзинах Еще неизвестно, кто надежнее для гривны Такие великаны, как Дельта, уже давно покоятся с миром, ВТБ сейчас при смерти, да и у того же Привата была клиническая смерть. А эти конторки пока еще дышат...
Вже майже 5 років прошу щоб Квестор повернувся на гілку а він не повертається. Видно все що мав сказати публічно тут... сказав.
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Так по валюті всі розклади можуть поламати. Прийде новий Президент і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати під парламентські вибори восени 2019 року щоб партію Президента на виборах парламентських підтримали.
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І Бабая тут немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.