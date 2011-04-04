НБУ незалежний? Ні?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02
НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12
Re: Байки про банки і не тільки....
роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|