НБУ незалежний? Ні?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02
НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12
Re: Байки про банки і не тільки....
роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30
Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48
здрастуйте шановне паньство
давно сюди не писав. (майже весь в бетоні й під грушою)
но сьогодні душа не витримала
в суботу в приваті закінчився депозит
хрєнь.
менше 3 тисяч $.
жіночка там каже- видаєм лиш по прєдварітєльному заказу. можу заказати на вівторок
домовились на сьогодні на 14 00
прийшов, передімною афроафриканка взяла по переказу 500$
а нам нормальним пацанам дєньог нема...
2 шт дають
прийдіть після 15 00 мож будуть
не було.
післала в центральне відділення
там чекав якусь рєшитєльну фіфу.
та ізвінілась й післала в касу.
в касі дєньох нєт.
кажу- шюкайте
вони -нєт...
я до рєшитєльної
вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум
це в них зара норма? чи мож то я на клоуна схожий?
P/s
переді мною бортанули в центральному відділенні дядька що хотів отримати 400 є.
половину суми в грн дала рєшитєльна
чернівці
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57
Re: Байки про банки і не тільки....
итог: вы без предзаказа получили большую для отделения сумму в валюте в конце дня.
Отлично!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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