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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  KIM30 написав:А потім у валюту.

Так по валюті всі розклади можуть поламати.
Прийде новий Президент і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати під парламентські вибори восени 2019 року щоб партію Президента на виборах парламентських підтримали.

НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати


роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30

Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48

здрастуйте шановне паньство
давно сюди не писав. (майже весь в бетоні й під грушою)
но сьогодні душа не витримала
в суботу в приваті закінчився депозит
хрєнь.
менше 3 тисяч $.
жіночка там каже- видаєм лиш по прєдварітєльному заказу. можу заказати на вівторок :shock:
домовились на сьогодні на 14 00
прийшов, передімною афроафриканка взяла по переказу 500$
а нам нормальним пацанам дєньог нема...
2 шт дають
прийдіть після 15 00 мож будуть
не було.
післала в центральне відділення
там чекав якусь рєшитєльну фіфу.
та ізвінілась й післала в касу.
в касі дєньох нєт.
кажу- шюкайте
вони -нєт...
я до рєшитєльної
вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум :lol:
це в них зара норма? чи мож то я на клоуна схожий?
P/s
переді мною бортанули в центральному відділенні дядька що хотів отримати 400 є.
половину суми в грн дала рєшитєльна
чернівці
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Banderlog написав:вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум


итог: вы без предзаказа получили большую для отделения сумму в валюте в конце дня.

Отлично!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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