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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  KIM30 написав:А потім у валюту.

Так по валюті всі розклади можуть поламати.
Прийде новий Президент і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати під парламентські вибори восени 2019 року щоб партію Президента на виборах парламентських підтримали.

НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати


роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30

Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48

здрастуйте шановне паньство
давно сюди не писав. (майже весь в бетоні й під грушою)
но сьогодні душа не витримала
в суботу в приваті закінчився депозит
хрєнь.
менше 3 тисяч $.
жіночка там каже- видаєм лиш по прєдварітєльному заказу. можу заказати на вівторок :shock:
домовились на сьогодні на 14 00
прийшов, передімною афроафриканка взяла по переказу 500$
а нам нормальним пацанам дєньог нема...
2 шт дають
прийдіть після 15 00 мож будуть
не було.
післала в центральне відділення
там чекав якусь рєшитєльну фіфу.
та ізвінілась й післала в касу.
в касі дєньох нєт.
кажу- шюкайте
вони -нєт...
я до рєшитєльної
вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум :lol:
це в них зара норма? чи мож то я на клоуна схожий?
P/s
переді мною бортанули в центральному відділенні дядька що хотів отримати 400 є.
половину суми в грн дала рєшитєльна
чернівці
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Banderlog написав:вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум


итог: вы без предзаказа получили большую для отделения сумму в валюте в конце дня.

Отлично!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:16

  jump написав:Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" - Ігоря Валерійовича хазяйство?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:35

Banderlog могли бы накануне в П24 заказать нужную Вам сумму на удобное Вам отделение - и не имели бы никаких проблем.
Опция "Заказ наличных" работает четко.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:51

  lubopytnaya написав:Banderlog могли бы накануне в П24 заказать нужную Вам сумму на удобное Вам отделение - и не имели бы никаких проблем.
Опция "Заказ наличных" работает четко.

дякую.
мож і міг
тіки не думав що це їм проблєма.
блін, я колись по 15 забирав без дзвінка а тут 3.
віддав укрексіму на новорічний. тим більше що уговарювать мене на продовження не хотіли.
но с*** я в суботу зза стола через них виліз і сьогодні 2,5години життя віддав богу жадності
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  greenozon написав:
хто такий квестор


viewtopic.php?p=4493580#p4493580

Вже майже 5 років прошу щоб Квестор повернувся на гілку а він не повертається. :(
Видно все що мав сказати публічно тут... сказав.

При всій повазі до нього, Квестор теж іноді помилявся. Можна пригадати запеклі спори багатьох форумчан з ним стосовно надійності російських банків. І він не вірив у можливу війну з росією. І де тепер деякі з цих росбанків (у лайні як Промінвест і "у нотаріусів" як БМ?), і де та "мирна" росія?(у Криму та ОРДЛО?).
Хоча з багатьох інших питань (крім росбанків)у нього дійсно було мало гідних "конкурентів" на цьому форумі, і було б дуже цікаво і корисно послухати його думки і сьогодні
Victor37
 
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