НБУ незалежний? Ні?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02
НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12
Re: Байки про банки і не тільки....
роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30
Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48
здрастуйте шановне паньство
давно сюди не писав. (майже весь в бетоні й під грушою)
но сьогодні душа не витримала
в суботу в приваті закінчився депозит
хрєнь.
менше 3 тисяч $.
жіночка там каже- видаєм лиш по прєдварітєльному заказу. можу заказати на вівторок
домовились на сьогодні на 14 00
прийшов, передімною афроафриканка взяла по переказу 500$
а нам нормальним пацанам дєньог нема...
2 шт дають
прийдіть після 15 00 мож будуть
не було.
післала в центральне відділення
там чекав якусь рєшитєльну фіфу.
та ізвінілась й післала в касу.
в касі дєньох нєт.
кажу- шюкайте
вони -нєт...
я до рєшитєльної
вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум
це в них зара норма? чи мож то я на клоуна схожий?
P/s
переді мною бортанули в центральному відділенні дядька що хотів отримати 400 є.
половину суми в грн дала рєшитєльна
чернівці
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57
Re: Байки про банки і не тільки....
итог: вы без предзаказа получили большую для отделения сумму в валюте в конце дня.
Отлично!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:16
ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" - Ігоря Валерійовича хазяйство?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 19:35
Banderlog могли бы накануне в П24 заказать нужную Вам сумму на удобное Вам отделение - и не имели бы никаких проблем.
Опция "Заказ наличных" работает четко.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:51
дякую.
мож і міг
тіки не думав що це їм проблєма.
блін, я колись по 15 забирав без дзвінка а тут 3.
віддав укрексіму на новорічний. тим більше що уговарювать мене на продовження не хотіли.
но с*** я в суботу зза стола через них виліз і сьогодні 2,5години життя віддав богу жадності
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:10
При всій повазі до нього, Квестор теж іноді помилявся. Можна пригадати запеклі спори багатьох форумчан з ним стосовно надійності російських банків. І він не вірив у можливу війну з росією. І де тепер деякі з цих росбанків (у лайні як Промінвест і "у нотаріусів" як БМ?), і де та "мирна" росія?(у Криму та ОРДЛО?).
Хоча з багатьох інших питань (крім росбанків)у нього дійсно було мало гідних "конкурентів" на цьому форумі, і було б дуже цікаво і корисно послухати його думки і сьогодні
Додано: Пон 12 лис, 2018 23:40
Как удобно "спорить" с человеком которого нет.
Там в его "гаданиях на кофейной гущи" была всегда оговорка "в течении следующего года" и вот тут можно достать из архива последние "списки банок" и убедиться что они все пережили и год и два и три...
Кроме того, по поводу "надежности российских" никто не спорил, спорили по принципу "гос. банк надежен", это да, Квестор был относительно молодом человеком, примерно 35 ему сейчас, он распада совка просто не помнил, мне легко ссылку дать на "споры" - это мой первый пост на этом нике.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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