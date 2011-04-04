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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  KIM30 написав:А потім у валюту.

Так по валюті всі розклади можуть поламати.
Прийде новий Президент і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати під парламентські вибори восени 2019 року щоб партію Президента на виборах парламентських підтримали.

НБУ незалежний? Ні?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:і дасть указівку НБУ мінімальний курс організувати


роззуйте вже нарешті рожеві окуляри
дитячі байки..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30

Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48

здрастуйте шановне паньство
давно сюди не писав. (майже весь в бетоні й під грушою)
но сьогодні душа не витримала
в суботу в приваті закінчився депозит
хрєнь.
менше 3 тисяч $.
жіночка там каже- видаєм лиш по прєдварітєльному заказу. можу заказати на вівторок :shock:
домовились на сьогодні на 14 00
прийшов, передімною афроафриканка взяла по переказу 500$
а нам нормальним пацанам дєньог нема...
2 шт дають
прийдіть після 15 00 мож будуть
не було.
післала в центральне відділення
там чекав якусь рєшитєльну фіфу.
та ізвінілась й післала в касу.
в касі дєньох нєт.
кажу- шюкайте
вони -нєт...
я до рєшитєльної
вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум :lol:
це в них зара норма? чи мож то я на клоуна схожий?
P/s
переді мною бортанули в центральному відділенні дядька що хотів отримати 400 є.
половину суми в грн дала рєшитєльна
чернівці
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Banderlog написав:вона перезвонила і мене через касу для віп і крупних сум


итог: вы без предзаказа получили большую для отделения сумму в валюте в конце дня.

Отлично!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:16

  jump написав:Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" - Ігоря Валерійовича хазяйство?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:35

Banderlog могли бы накануне в П24 заказать нужную Вам сумму на удобное Вам отделение - и не имели бы никаких проблем.
Опция "Заказ наличных" работает четко.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:51

  lubopytnaya написав:Banderlog могли бы накануне в П24 заказать нужную Вам сумму на удобное Вам отделение - и не имели бы никаких проблем.
Опция "Заказ наличных" работает четко.

дякую.
мож і міг
тіки не думав що це їм проблєма.
блін, я колись по 15 забирав без дзвінка а тут 3.
віддав укрексіму на новорічний. тим більше що уговарювать мене на продовження не хотіли.
но с*** я в суботу зза стола через них виліз і сьогодні 2,5години життя віддав богу жадності
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  greenozon написав:
хто такий квестор


viewtopic.php?p=4493580#p4493580

Вже майже 5 років прошу щоб Квестор повернувся на гілку а він не повертається. :(
Видно все що мав сказати публічно тут... сказав.

При всій повазі до нього, Квестор теж іноді помилявся. Можна пригадати запеклі спори багатьох форумчан з ним стосовно надійності російських банків. І він не вірив у можливу війну з росією. І де тепер деякі з цих росбанків (у лайні як Промінвест і "у нотаріусів" як БМ?), і де та "мирна" росія?(у Криму та ОРДЛО?).
Хоча з багатьох інших питань (крім росбанків)у нього дійсно було мало гідних "конкурентів" на цьому форумі, і було б дуже цікаво і корисно послухати його думки і сьогодні
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:40

  Victor37 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
viewtopic.php?p=4493580#p4493580

Вже майже 5 років прошу щоб Квестор повернувся на гілку а він не повертається. :(
Видно все що мав сказати публічно тут... сказав.

При всій повазі до нього, Квестор теж іноді помилявся. Можна пригадати запеклі спори багатьох форумчан з ним стосовно надійності російських банків. І він не вірив у можливу війну з росією. І де тепер деякі з цих росбанків (у лайні як Промінвест і "у нотаріусів" як БМ?), і де та "мирна" росія?(у Криму та ОРДЛО?).
Хоча з багатьох інших питань (крім росбанків)у нього дійсно було мало гідних "конкурентів" на цьому форумі, і було б дуже цікаво і корисно послухати його думки і сьогодні



Как удобно "спорить" с человеком которого нет. :wink:

Там в его "гаданиях на кофейной гущи" была всегда оговорка "в течении следующего года" и вот тут можно достать из архива последние "списки банок" и убедиться что они все пережили и год и два и три... 8)
Кроме того, по поводу "надежности российских" никто не спорил, спорили по принципу "гос. банк надежен", это да, Квестор был относительно молодом человеком, примерно 35 ему сейчас, он распада совка просто не помнил, мне легко ссылку дать на "споры" - это мой первый пост на этом нике. :mrgreen:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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