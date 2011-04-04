Додано: Вів 13 лис, 2018 11:24

pret написав: Victor37 написав: І де тепер деякі з цих росбанків, і де та "мирна" росія?.

І де тепер деякі з цих росбанків, і де та "мирна" росія?.

i де тепер той квестор... i де тепер той квестор...

ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала.Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"...Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось...Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.