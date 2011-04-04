i де тепер той квестор...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 03:58
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04
Натырил сам-отжали у него. Нормальная украинская действительность.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14
100%
зато многие, пинавшие ногами, здесь.
что делают только - не понятно.
особенно это чубатое чудило с горшками.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:24
ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала.
Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"...
Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось...
Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:48
банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...
Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
+50грн !
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