i де тепер той квестор...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 03:58
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04
Натырил сам-отжали у него. Нормальная украинская действительность.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14
100%
зато многие, пинавшие ногами, здесь.
что делают только - не понятно.
особенно это чубатое чудило с горшками.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:24
ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала.
Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"...
Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось...
Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:48
банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...
Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:36
Называется - жадность фраера сгубила... 10 тыщ зелёных ... это ж не кого он рассчитывал, когда такую цену устанавливал?
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:20
Суд оштрафував двох колишніх касирок банку «Креді Агріколь Банк» у Сколе. Жінки за вказівкою своєї керівниці підробили документи, за якими вдалося привласнити близько 4 млн гривень. Їх оштрафували на 4250 грн і на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з несенням матеріальної відповідальності. Розслідування щодо керівниці відділення банку ще триває.
Як повідомляє УЗЕ у Львівській області, касири районного відділення банку умисно внесли завідомо неправдиві відомості та склали неправдиві документи, що засвідчували факт наявності грошових коштів у касі відділення.
«Внаслідок цього керівник відділення банку незаконно заволоділа коштами на суму 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів становило чотири мільйони гривень», ‒ розповіли у поліції.
У поліції не вказують назви банку і міста, але з реєстру судових рішень ZAXID.NET дізнався, що йдеться про «Креді Агріколь Банк» у Сколе.
«Обвинувачена, будучи службовою особою ‒ касиром, не будучи обізнаною зі злочинним наміром керуючої Першим відділенням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м. Сколе Львівської області заволодіти готівковими коштами з каси відділення банку, умисно внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ‒ книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку та склала завідомо неправдиві документи ‒ зведені довідки про касові обороти в іноземній валюті», ‒ йдеться у вироку суду.
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