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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 03:58

  Victor37 написав: І де тепер деякі з цих росбанків, і де та "мирна" росія?.

i де тепер той квестор... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04

  jump написав:Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/

Натырил сам-отжали у него. Нормальная украинская действительность.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14

  Kripo написав:Как удобно "спорить" с человеком которого нет. :wink:

100%
зато многие, пинавшие ногами, здесь.
что делают только - не понятно.
особенно это чубатое чудило с горшками.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:24

  pret написав:
  Victor37 написав: І де тепер деякі з цих росбанків, і де та "мирна" росія?.

i де тепер той квестор... :lol:


ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала. 8)
Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"...
Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось...
Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:48

банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...

Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
https://finclub.net/news/sotrudnik-bank ... entov.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:36

  greenozon написав:банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...

Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
https://finclub.net/news/sotrudnik-bank ... entov.html

Называется - жадность фраера сгубила... 10 тыщ зелёных ... это ж не кого он рассчитывал, когда такую цену устанавливал?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:20

Суд оштрафував двох колишніх касирок банку «Креді Агріколь Банк» у Сколе. Жінки за вказівкою своєї керівниці підробили документи, за якими вдалося привласнити близько 4 млн гривень. Їх оштрафували на 4250 грн і на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з несенням матеріальної відповідальності. Розслідування щодо керівниці відділення банку ще триває.

Як повідомляє УЗЕ у Львівській області, касири районного відділення банку умисно внесли завідомо неправдиві відомості та склали неправдиві документи, що засвідчували факт наявності грошових коштів у касі відділення.

«Внаслідок цього керівник відділення банку незаконно заволоділа коштами на суму 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів становило чотири мільйони гривень», ‒ розповіли у поліції.

У поліції не вказують назви банку і міста, але з реєстру судових рішень ZAXID.NET дізнався, що йдеться про «Креді Агріколь Банк» у Сколе.

«Обвинувачена, будучи службовою особою ‒ касиром, не будучи обізнаною зі злочинним наміром керуючої Першим відділенням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м. Сколе Львівської області заволодіти готівковими коштами з каси відділення банку, умисно внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ‒ книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку та склала завідомо неправдиві документи ‒ зведені довідки про касові обороти в іноземній валюті», ‒ йдеться у вироку суду.

https://zaxid.net/news/
jump
 
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