Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала. Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"... Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось... Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Суд оштрафував двох колишніх касирок банку «Креді Агріколь Банк» у Сколе. Жінки за вказівкою своєї керівниці підробили документи, за якими вдалося привласнити близько 4 млн гривень. Їх оштрафували на 4250 грн і на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з несенням матеріальної відповідальності. Розслідування щодо керівниці відділення банку ще триває.
Як повідомляє УЗЕ у Львівській області, касири районного відділення банку умисно внесли завідомо неправдиві відомості та склали неправдиві документи, що засвідчували факт наявності грошових коштів у касі відділення.
«Внаслідок цього керівник відділення банку незаконно заволоділа коштами на суму 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів становило чотири мільйони гривень», ‒ розповіли у поліції.
У поліції не вказують назви банку і міста, але з реєстру судових рішень ZAXID.NET дізнався, що йдеться про «Креді Агріколь Банк» у Сколе.
«Обвинувачена, будучи службовою особою ‒ касиром, не будучи обізнаною зі злочинним наміром керуючої Першим відділенням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м. Сколе Львівської області заволодіти готівковими коштами з каси відділення банку, умисно внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ‒ книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку та склала завідомо неправдиві документи ‒ зведені довідки про касові обороти в іноземній валюті», ‒ йдеться у вироку суду.
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал план прекращения банковской деятельности ПАО "Вернум Банк" без прекращения юридического лица. Согласованный план также был утвержден решением акционера банка от 26 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
"Вернум Банк" сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе по адресу: Киев, проспект Гагарина Юрия, дом 17-В в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств", – сообщает пресс-служба банка. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096736
Шановні клієнти та вкладники! 13.11.2018 У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
Найбільша у світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International виходить на український ринок. 12 листопада Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України узгодив умови та порядок її діяльності в Україні.
На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay.
Надалі передбачається і здійснення емісії платіжних карток UnionPay банками України.