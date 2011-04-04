Додано: Вів 13 лис, 2018 13:20

Жінки за вказівкою своєї керівниці підробили документи, за якими вдалося привласнити близько 4 млн гривень. Їх оштрафували на 4250 грн і на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з несенням матеріальної відповідальності

Внаслідок цього керівник відділення банку незаконно заволоділа коштами на суму 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів становило чотири мільйони гривень

Суд оштрафував двох колишніх касирок банку «Креді Агріколь Банк» у Сколе.. Розслідування щодо керівниці відділення банку ще триває.Як повідомляє УЗЕ у Львівській області, касири районного відділення банку умисно внесли завідомо неправдиві відомості та склали неправдиві документи, що засвідчували факт наявності грошових коштів у касі відділення.», ‒ розповіли у поліції.У поліції не вказують назви банку і міста, але з реєстру судових рішень ZAXID.NET дізнався, що йдеться про «Креді Агріколь Банк» у Сколе.«Обвинувачена, будучи службовою особою ‒ касиром, не будучи обізнаною зі злочинним наміром керуючої Першим відділенням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м. Сколе Львівської області заволодіти готівковими коштами з каси відділення банку, умисно внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ‒ книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку та склала завідомо неправдиві документи ‒ зведені довідки про касові обороти в іноземній валюті», ‒ йдеться у вироку суду.