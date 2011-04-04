RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:04

  jump написав:Верховний Суд відмовив вкладнику Приватбанку у поверненні 550 тисяч доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642552/

Натырил сам-отжали у него. Нормальная украинская действительность.
LuckyG
 
Повідомлень: 615
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14

  Kripo написав:Как удобно "спорить" с человеком которого нет. :wink:

100%
зато многие, пинавшие ногами, здесь.
что делают только - не понятно.
особенно это чубатое чудило с горшками.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13288
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1789 раз.
Подякували: 3741 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:24

ушел как хорошая рок звезда, как легендарный спортсмен - на пике популярности, когда прогнозы сбывались, пока система работала. 8)
Ставили ему тут в вину его "з гривны геть" сказанное на год раньше обвала, типа люди недозаработали на процентах по гривндепо. Но он же исходил из предположения что правительство Азарова не будет проедать резервы и брать долги и недопустит снижения как промпроизводства так и ВВП, а они решили "держать курс" и докатились до "будет дефолт в течении месяца без этих 3 миллиардов от России"...
Он же вообще из рынка акций пришел, "временно" переждать кризис 2008+ в "тихой гавани" (гос облигации тогда физикам были не доступны), ну и начал аннализировать надежность банков так как это на бирже делают - аннализируют надежность эмиттера. Сначала на росбалте вроде да? Там в виде дисkуссии с другими участниками - биржевыми трейдерами сформулировали принципы, а на этом форуме, для широкой аудитории было уже все готовое - в ротик положить осталось...
Tак что, мне кажеться, человек выполнил свою задачу, деньги сохранил и потом снова на биржу, надеюсь на зарубежную. Был тут вроде участник, который c Kвесторoм личными сообщениями иногда менялся, может быть он уточнит.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 24.07.10
Подякував: 246 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:48

банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...

Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
https://finclub.net/news/sotrudnik-bank ... entov.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:36

  greenozon написав:банки фінмонять людей, а в той же час зливають інфу...

Сотрудник банка пытался продать данные полмиллиона клиентов
https://finclub.net/news/sotrudnik-bank ... entov.html

Называется - жадность фраера сгубила... 10 тыщ зелёных ... это ж не кого он рассчитывал, когда такую цену устанавливал?
Stringer
 
Повідомлень: 8332
З нами з: 23.01.13
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:20

Суд оштрафував двох колишніх касирок банку «Креді Агріколь Банк» у Сколе. Жінки за вказівкою своєї керівниці підробили документи, за якими вдалося привласнити близько 4 млн гривень. Їх оштрафували на 4250 грн і на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з несенням матеріальної відповідальності. Розслідування щодо керівниці відділення банку ще триває.

Як повідомляє УЗЕ у Львівській області, касири районного відділення банку умисно внесли завідомо неправдиві відомості та склали неправдиві документи, що засвідчували факт наявності грошових коштів у касі відділення.

«Внаслідок цього керівник відділення банку незаконно заволоділа коштами на суму 75,4 тисячі доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів становило чотири мільйони гривень», ‒ розповіли у поліції.

У поліції не вказують назви банку і міста, але з реєстру судових рішень ZAXID.NET дізнався, що йдеться про «Креді Агріколь Банк» у Сколе.

«Обвинувачена, будучи службовою особою ‒ касиром, не будучи обізнаною зі злочинним наміром керуючої Першим відділенням ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м. Сколе Львівської області заволодіти готівковими коштами з каси відділення банку, умисно внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи ‒ книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку та склала завідомо неправдиві документи ‒ зведені довідки про касові обороти в іноземній валюті», ‒ йдеться у вироку суду.

https://zaxid.net/news/
jump
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:15

Вернум усё :( :(

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал план прекращения банковской деятельности ПАО "Вернум Банк" без прекращения юридического лица.
Согласованный план также был утвержден решением акционера банка от 26 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

"Вернум Банк" сообщает всем клиентам и вкладчикам, что возвращение вкладных (депозитных) средств, закрытие счетов будет проводиться в главном офисе по адресу: Киев, проспект Гагарина Юрия, дом 17-В в сроки и в соответствии с условиями договоров, кроме вкладов (депозитов) срок действия которых истекает после 1 марта 2019 года. Такие вклады возвращаются досрочно по заявлению вкладчика без пересчета процентов за досрочное возвращение средств", – сообщает пресс-служба банка. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096736



Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.

https://vernumbank.com/ru/shanovni-kliy ... dniki.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28903
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2839 раз.
Подякували: 4671 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:09

Найбільша у світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International виходить на український ринок. 12 листопада Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України узгодив умови та порядок її діяльності в Україні.

На першому етапі платіжна система UnionPay International надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay.

Надалі передбачається і здійснення емісії платіжних карток UnionPay банками України.


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Ну так банківські сертифікати вже є іменні і неіменні.
Їх можна лише гасити і отримувати дохід в кінці.
Тепер хочуть щоб цю бумагу можна було продати.
Щоб менше клопоту було з продажею зроблять неіменною і бездокументарною.
По логіці не повинна гарантуватись Фондом.
За сертифікатом буде стояти тільки банк.
Хіба пільгове оподаткування зробить привабливим...можливо ну і прОцент доходу.


в проекті - без гарантій фонду :(
аналог облігацій зі спрощеною процедурою реєстрації емісії
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 19.04.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Лучшая кредитка Украины: UBR.ua назвал самые выгодные для людей кредитные карты
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ty-3877870
V2
4
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 03.07.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 293294295296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.