1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42
1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:59
Re: Байки про банки і не тільки....
так в статті чистим кацапським язиком написано
"Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования."
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про такий критерій вибору карти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:12
Re: Байки про банки і не тільки....
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