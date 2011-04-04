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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42

1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку :|
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Чорний Ворон написав:Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку

так в статті чистим кацапським язиком написано
"Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования."
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про такий критерій вибору карти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  chipmunk написав:Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования.

Це не свинорильським критерієм.
Швидше, антисвинорильським ;)
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