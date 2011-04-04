Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29

Подскажите, какую карту дать китайцам с Али для возврата в долларах? Мне после диспута не в мою пользу всё же готовы сделать рефанд, но уже частным р2р-платёжом как я понял. Надо принять и обналичить бесплатно. Альфа проблем не создаст? Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ. С виртуалкой у Мони без отделений пока неудобно. Дал бы Эксим, но там комиссия за р2р вроде ж.



Посоветуйте, плиз.



И ещё, с ПэйПалом и ВебМанями как сейчас начать работать? Выводить пока цели с них нет, наоборот, задача завести на них и оттуда платить. Может есть тут ветка какая или кто опытный подскажет?

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