1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42
1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:59
Re: Байки про банки і не тільки....
так в статті написано
"Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования."
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про такий критерій вибору карти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:14
Какая то подтасовка - у этого домовика эффективная ставка не самая маленькая, грейс всего 30 дней, кешбеком идёт ревордс...,
в общем если этого домовичка убрать на какое нибудь 12 место, то рейтинг станет выглядеть поприличней
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29
Подскажите, какую карту дать китайцам с Али для возврата в долларах? Мне после диспута не в мою пользу всё же готовы сделать рефанд, но уже частным р2р-платёжом как я понял. Надо принять и обналичить бесплатно. Альфа проблем не создаст? Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ. С виртуалкой у Мони без отделений пока неудобно. Дал бы Эксим, но там комиссия за р2р вроде ж.
Посоветуйте, плиз.
И ещё, с ПэйПалом и ВебМанями как сейчас начать работать? Выводить пока цели с них нет, наоборот, задача завести на них и оттуда платить. Может есть тут ветка какая или кто опытный подскажет?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:42
kreuz
PP працює в 1 бік (платити)
вебмані - WMZ працює без прооблем (вебмані долар)
вм користуюсь багато і часто, плачу на алішці wmz
всередині вебмані є 1 комісія - 0.8% за будь-яку операцію (на відсил чи оплату)
між гаманцями
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Додано: Чет 15 лис, 2018 11:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:54
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:58
Vorlon
WM - це не просто ел. гроші
це ціла дуже велика і достатньо розвинута екосистема.
+50грн !
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