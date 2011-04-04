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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 294295296297
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:42

1 місце - Домовичок від Укргаза...
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку :|
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Чорний Ворон написав:Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про таку

так в статті написано
"Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования."
Щось не пригадую, щоб clientage, Vorlon або IMPRINTER згадували про такий критерій вибору карти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 21:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  chipmunk написав:Максимальный удельный вес, разумеется, мы присвоили эффективной ставке кредитования.

Це не свинорильським критерієм.
Швидше, антисвинорильським ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:14

  V2 написав:Лучшая кредитка Украины: UBR.ua назвал самые выгодные для людей кредитные карты
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ty-3877870

Какая то подтасовка - у этого домовика эффективная ставка не самая маленькая, грейс всего 30 дней, кешбеком идёт ревордс...,
в общем если этого домовичка убрать на какое нибудь 12 место, то рейтинг станет выглядеть поприличней :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:20

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Спонсор рейтингу - "Укргазбанк" :D
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:29

Подскажите, какую карту дать китайцам с Али для возврата в долларах? Мне после диспута не в мою пользу всё же готовы сделать рефанд, но уже частным р2р-платёжом как я понял. Надо принять и обналичить бесплатно. Альфа проблем не создаст? Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ. С виртуалкой у Мони без отделений пока неудобно. Дал бы Эксим, но там комиссия за р2р вроде ж.

Посоветуйте, плиз.

И ещё, с ПэйПалом и ВебМанями как сейчас начать работать? Выводить пока цели с них нет, наоборот, задача завести на них и оттуда платить. Может есть тут ветка какая или кто опытный подскажет?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:42

kreuz

PP працює в 1 бік (платити)
вебмані - WMZ працює без прооблем (вебмані долар)
вм користуюсь багато і часто, плачу на алішці wmz

всередині вебмані є 1 комісія - 0.8% за будь-яку операцію (на відсил чи оплату)
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ
А на виртуалку Привата, потом с месячный депозит и вывод на КдВ с последующим снятием не подойдет?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:54

  greenozon написав:вм користуюсь багато і часто, плачу на алішці wmz

Понимаю, что когда-то WM имел смысл. Но зачем он нужен сейчас - не представляю. Иначе говоря, зачем пользоваться WM вместо платёжных карт?
Vorlon
 
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Vorlon

WM - це не просто ел. гроші
це ціла дуже велика і достатньо розвинута екосистема.
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greenozon
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