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kreuz написав:Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ
А на виртуалку Привата, потом с месячный депозит и вывод на КдВ с последующим снятием не подойдет?
А это точно работает сейчас? Когда пробовали такое? Я с гривнями пытался, так вроде 1% при пополнении депо рисовали, только наверное на Приват-вклад я хотел...
А может сразу гривневую Моню нехай пополнят, вроде ж нормальный курс на приём? У меня чё-то он не грузится. Или можно на дол вирт Мони принять, а потом на грн Мони продать, когда курс понравится? Тут хоть и 10$, но интересно ж понять принцип...
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 15 лис, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon написав:подивіться на спектр сервісів, що побудовано всередині і навколо вебмані. їх - десятки
Да хоть сотни, ещё раз - есть там что-то такое уникальное, чего нельзя сделать с картами? Кроме игры с курсами.
greenozon написав:Звісно що все це вигідно, якщо гроші крутяться всередині ВМ.
Мне выгодно платить с кэшбеком. Выгоды WM не вижу.
greenozon написав:картами на алі ніколи не платив.
WM никогда не платил, хотя когда-то давно и создавал кошелёк.... ИМХО WM - пережиток прошлого, для таких ценителей, как вы
По-прежнему не увидел мотивации бросить карты и начать пользоваться WM.
greenozon написав:це просто і швидко для мене.
Создать кошелёк, использовать для него спец. программу. Завести деньги на WM (с дебетной карты, я так понимаю), потратив на это время и оплатить без кэшбека - я правильно понял? Вместо мгновенной оплаты с кредитки - вы серьёзно считаете, что так быстрее и проще?