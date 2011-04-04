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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:59

greenozon
Я не спорю! Но не вижу в ней для себя никакого практического применения от слова совсем... Тем более с их комиссиями. Ну разве что на курсах поиграться от нечего делать...

Да, и ответ на мой вопрос не получен - зачем платить WM вместо карт на Али?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Да, и ответ на мой вопрос не получен - зачем платить WM вместо карт на Али?

p меггабонусу бакси на вм без комісу, на карти хоче тільки гривнами, принаймі так було півроку тому...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:15

  MASolomko написав:
  kreuz написав:Приват виртуалку обналичит только платно, либо комиссия на входе на КДВ
А на виртуалку Привата, потом с месячный депозит и вывод на КдВ с последующим снятием не подойдет?

А это точно работает сейчас? Когда пробовали такое? Я с гривнями пытался, так вроде 1% при пополнении депо рисовали, только наверное на Приват-вклад я хотел...

А может сразу гривневую Моню нехай пополнят, вроде ж нормальный курс на приём? У меня чё-то он не грузится. Или можно на дол вирт Мони принять, а потом на грн Мони продать, когда курс понравится? Тут хоть и 10$, но интересно ж понять принцип...
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 15 лис, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:18

  Vorlon написав:
  greenozon написав:вм користуюсь багато і часто, плачу на алішці wmz

Понимаю, что когда-то WM имел смысл. Но зачем он нужен сейчас - не представляю. Иначе говоря, зачем пользоваться WM вместо платёжных карт?

Вывод КБ на карту втрое дороже, чем на РР или WM, лимиты на вывод разные, и не везде в любой валюте можно...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:28

  Vorlon написав:greenozon
Я не спорю! Но не вижу в ней для себя никакого практического применения от слова совсем... Тем более с их комиссиями. Ну разве что на курсах поиграться от нечего делать...

Да, и ответ на мой вопрос не получен - зачем платить WM вместо карт на Али?



подивіться на спектр сервісів, що побудовано всередині і навколо вебмані.
їх - десятки
Звісно що все це вигідно, якщо гроші крутяться всередині ВМ.

я плачу ВМ в алі бо так звик :) це просто і швидко для мене.

картами на алі ніколи не платив.
от така відповідь...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:59

  greenozon написав:подивіться на спектр сервісів, що побудовано всередині і навколо вебмані.
їх - десятки

Да хоть сотни, ещё раз - есть там что-то такое уникальное, чего нельзя сделать с картами? Кроме игры с курсами.

  greenozon написав:Звісно що все це вигідно, якщо гроші крутяться всередині ВМ.

Мне выгодно платить с кэшбеком. Выгоды WM не вижу.

  greenozon написав:картами на алі ніколи не платив.

WM никогда не платил, хотя когда-то давно и создавал кошелёк.... ИМХО WM - пережиток прошлого, для таких ценителей, как вы ;)

По-прежнему не увидел мотивации бросить карты и начать пользоваться WM.

  greenozon написав:це просто і швидко для мене.

Создать кошелёк, использовать для него спец. программу. Завести деньги на WM (с дебетной карты, я так понимаю), потратив на это время и оплатить без кэшбека - я правильно понял? Вместо мгновенной оплаты с кредитки - вы серьёзно считаете, что так быстрее и проще? :shock: :shock: :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:07

це лише десь 20-30% від екосистеми вебмані

http://prntscr.com/linp6m

2) я не кажу бросать карту,
можна і те і се :)

3) можна спец програму (гаманець) а можна без неї
я не завожу і не вивожу тому не парюсь

вм - просто частина диверсифікації мого портфелю.
Завдяки сервісам, які там є.

4) КБ теж є (я про алі), але це не основне.


PS я абсолютно вас не переконую що ВМ краще банк. карти.
вони гармонічно доповнюють одне одного
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Я с гривнями пытался, так вроде 1% при пополнении депо рисовали, только наверное на Приват-вклад я хотел...
При пополнении Приват-вклада с Уни, виртуалки и текущего счёта или СЭПом 1% банку надо отдать) Всё по методичке.

Играйся с другими вкладами...

  kreuz написав:Или можно на дол вирт Мони принять, а потом на грн Мони продать, когда курс понравится?
Это один из самых лучших вариантов. Приват здесь тебе не подойдет, сумма не та.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
reef
 
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