Додано: Чет 15 лис, 2018 12:59

greenozon написав: подивіться на спектр сервісів, що побудовано всередині і навколо вебмані.

їх - десятки подивіться на спектр сервісів, що побудовано всередині і навколо вебмані.їх - десятки

greenozon написав: Звісно що все це вигідно, якщо гроші крутяться всередині ВМ. Звісно що все це вигідно, якщо гроші крутяться всередині ВМ.

greenozon написав: картами на алі ніколи не платив. картами на алі ніколи не платив.

greenozon написав: це просто і швидко для мене. це просто і швидко для мене.

Да хоть сотни, ещё раз - есть там что-то такое уникальное, чего нельзя сделать с картами? Кроме игры с курсами.Мне выгодно платить с кэшбеком. Выгоды WM не вижу.WM никогда не платил, хотя когда-то давно и создавал кошелёк.... ИМХО WM - пережиток прошлого, для таких ценителей, как выПо-прежнему не увидел мотивации бросить карты и начать пользоваться WM.Создать кошелёк, использовать для него спец. программу. Завести деньги на WM (с дебетной карты, я так понимаю), потратив на это время и оплатить без кэшбека - я правильно понял? Вместо мгновенной оплаты с кредитки - вы серьёзно считаете, что так быстрее и проще?