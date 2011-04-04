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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:55

  reef написав:Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?

В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:11

  l66 написав:
  reef написав:Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?

В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.


"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация. Да и пол-года в эксиме больше нравится.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:18

  l66 написав:
  reef написав:Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?

В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.

Кстати, Альфа изменил с 8.11. ставки https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/11/08/1541669405_alfabank-infoletter-a4-vert-etalon-08112018pdf.pdf
и более мелкие есть банки, например http://www.prostobank.ua/depozity/any/840/365/any/any/any/any/any/any/0/2000
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:32

  reef написав:
  l66 написав:
  reef написав:Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?

В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.


"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация.

:shock:
Пролонгацию сейчас Вы можете отменить сразу при оформлении депо.
Менеджер даст Вам подписать заяву на отказ от пролонгации.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:26

  l66 написав:
  reef написав:Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?

В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.

5 % при таких рисках это мало и категорически неприемлемо.
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