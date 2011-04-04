Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:55
reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
l66
Повідомлень: 2560
З нами з: 05.01.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:11
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация. Да и пол-года в эксиме больше нравится.
reef
Повідомлень: 2354
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:18
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
Кстати, Альфа изменил с 8.11. ставки
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/11/08/1541669405_alfabank-infoletter-a4-vert-etalon-08112018pdf.pdf
и более мелкие есть банки, например
http://www.prostobank.ua/depozity/any/840/365/any/any/any/any/any/any/0/2000
demichh
Повідомлень: 1850
З нами з: 09.12.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 87 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:32
reef написав: l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация.
Пролонгацию сейчас Вы можете отменить сразу при оформлении депо.
Менеджер даст Вам подписать заяву на отказ от пролонгации.
l66
Повідомлень: 2560
З нами з: 05.01.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:26
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
5 % при таких рисках это мало и категорически неприемлемо.
LuckyG
Повідомлень: 615
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
203403
50
72246
18
16789