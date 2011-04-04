Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:55
reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
l66
Повідомлень: 2561
З нами з: 05.01.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:11
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация. Да и пол-года в эксиме больше нравится.
reef
Повідомлень: 2354
З нами з: 28.08.07
Подякував: 138 раз.
Подякували: 144 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:18
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
Кстати, Альфа изменил с 8.11. ставки
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/11/08/1541669405_alfabank-infoletter-a4-vert-etalon-08112018pdf.pdf
и более мелкие есть банки, например
http://www.prostobank.ua/depozity/any/840/365/any/any/any/any/any/any/0/2000
demichh
Повідомлень: 1852
З нами з: 09.12.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 88 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:32
reef написав: l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
"Строковий з продовженням"? Напрягает пролонгация.
Пролонгацию сейчас Вы можете отменить сразу при оформлении депо.
Менеджер даст Вам подписать заяву на отказ от пролонгации.
l66
Повідомлень: 2561
З нами з: 05.01.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:26
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
5 % при таких рисках это мало и категорически неприемлемо.
LuckyG
Повідомлень: 618
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:11
Востаннє редагувалось
ruvex
в Чет 15 лис, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
Повідомлень: 6705
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 917 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:25
LuckyG
welcome to ЦП - валютні ОВДП
7%+
Рынок ОВГЗ
greenozon
Повідомлень: 3468
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 149 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:04
MASolomko написав: kreuz написав:
Я с гривнями пытался, так вроде 1% при пополнении депо рисовали, только наверное на Приват-вклад я хотел...
При пополнении Приват-вклада с Уни, виртуалки и текущего счёта или СЭПом 1% банку надо отдать) Всё по методичке.
Играйся с другими вкладами...
kreuz написав:
Или можно на дол вирт Мони принять, а потом на грн Мони продать, когда курс понравится?
Это один из самых лучших вариантов. Приват здесь тебе не подойдет, сумма не та.
А какие в Привате ограничения по сумме? Что не так с суммой? Разве на месячный депо надо больше?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
Повідомлень: 1106
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 72 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:09
l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
В Альфа-Банк 6.5% на трьох летний
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Повідомлень: 7290
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 527 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:52
kreuz написав:
А какие в Привате ограничения по сумме? Что не так с суммой? Разве на месячный депо надо больше?
Раньше запямятовал, что надо вносить от 100$. Сейчас смотрю можно вносить от 2$.
MASolomko
Повідомлень: 433
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
203410
50
72251
18
16791