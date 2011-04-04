Це для любителів стояти у черзі до менеджера.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Це для любителів стояти у черзі до менеджера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:30
Будет адекватная розница,например приватовская-почему бы и нет. Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов. Дальше будем смотреть по ситуации.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
Re: Байки про банки і не тільки....
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