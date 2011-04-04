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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:10
MASolomko написав:
Раньше запямятовал, что надо вносить от 100$.
Це для любителів стояти у черзі до менеджера.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:30
greenozon написав:LuckyG
welcome to ЦП - валютні ОВДП
7%+Рынок ОВГЗ
Будет адекватная розница,например приватовская-почему бы и нет. Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов. Дальше будем смотреть по ситуации.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
LuckyG написав:
Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов
поділіться власним позитивним досвідом!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:20
greenozon написав: LuckyG написав:
Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов
поділіться власним позитивним досвідом!
І мені шипніть. Люблю переймати досвід успішних людей...
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:25
greenozon написав: LuckyG написав:
Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов
поділіться власним позитивним досвідом!
Ничего военного. Одна из форм бетона. Но рационально и с умом.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:48
LuckyG написав: l66 написав: reef написав:
Получается, что в долларе сейчас наиболее привлекательный вклад - «Новорічний» от Укрэксима - 5% ?
В Укргазе тоже 5% по доллару и евро.
5 % при таких рисках это мало и категорически неприемлемо.
Каких рисках?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:41
Если вы не видите рисков-вы счастливый человек. Наверное .
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:45
LuckyG написав: greenozon написав: LuckyG написав:
Для себя я нашел интересные заменители невыгодных депозитов
поділіться власним позитивним досвідом!
Ничего военного. Одна из форм бетона. Но рационально и с умом.
вчитесь (вчились) у Наташі З.?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:33
Цікаво, якщо зіграють ось ці ризики по ОВДП, то що станеться з тією формою бетону (як з поточним прибутком від неї, так і з номінальною вартістю)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:05
greenozon
Нет. Она заведет людей в кредитные долги и в коробку от телевизора если,или вернее когда,начнется следующий кризис. Но у нее ведь другая цель,как у всех этих мотиваторов-она свои деньги получит за "обучение")
Востаннє редагувалось LuckyG
в П'ят 16 лис, 2018 14:13, всього редагувалось 5 разів.
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