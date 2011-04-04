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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:09
klug написав:
Цікаво, якщо зіграють ось ці ризики по ОВДП, то що станеться з тією формою бетону (як з поточним прибутком від неї, так і з номінальною вартістю)?
Это просто нужно учитывать. Но у нас тут банковская тема. Как многолетний сторонник депозитов я считаю,что сегодня это очень рискованное и малодоходное занятие даже для тех,у кого очень много денег. А дальше каждый включает свой мозг.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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