Это просто нужно учитывать. Но у нас тут банковская тема. Как многолетний сторонник депозитов я считаю,что сегодня это очень рискованное и малодоходное занятие даже для тех,у кого очень много денег. А дальше каждый включает свой мозг.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:09
Это просто нужно учитывать. Но у нас тут банковская тема. Как многолетний сторонник депозитов я считаю,что сегодня это очень рискованное и малодоходное занятие даже для тех,у кого очень много денег. А дальше каждый включает свой мозг.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19
Re: Байки про банки і не тільки....
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05
Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Meanwhile in запоребрик
Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24
Коллеги, подскажите, какие на настоящее время есть продукты для выгодной покупки авиабилетов через инет? В плане КБ, иных плюшек...
Додано: Суб 17 лис, 2018 23:22
OTP tickets и Alfa travel посмотрите, ну и плюс всякие смартисэйлы и летишопсы юзайте, Эксим бонус тоже вроде должен быть в тему.
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