RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:09

  klug написав:Цікаво, якщо зіграють ось ці ризики по ОВДП, то що станеться з тією формою бетону (як з поточним прибутком від неї, так і з номінальною вартістю)?

Это просто нужно учитывать. Но у нас тут банковская тема. Как многолетний сторонник депозитов я считаю,что сегодня это очень рискованное и малодоходное занятие даже для тех,у кого очень много денег. А дальше каждый включает свой мозг.
LuckyG
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  vovan_prm написав:Вот здесь описывал ситуацию:
Приватбанк
Вчера вернули деньги в полном объеме.
Благодарю банк!
Сотрудницу Татьяну!
И коллегу MASolomko memberlist.php?mode=viewprofile&u=114059
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 09.09.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05

Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом"

Физическое лицо Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом". Об этом говорится в сообщении банка. Согласно ему, Юлия Левочкина продала 2 791 штук акций или 5,7937% номинальной стоимостью 29,6 млн гривен. Данный пакет ценных бумаг был продан Олегу Титаренко, пакет акций которого увеличился с 1,1438% до 6,9375%. Согласно реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, конечными бенефициарами банка являются Юлия Левочкина и Иван Фурсин.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/iuliia-lievochkina-vyshla-iz-aktsionierov-banka-kliringhovyi-dom
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6547
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4341 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:24

Коллеги, подскажите, какие на настоящее время есть продукты для выгодной покупки авиабилетов через инет? В плане КБ, иных плюшек...
la9
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 02.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 23:22

  la9 написав:Коллеги, подскажите, какие на настоящее время есть продукты для выгодной покупки авиабилетов через инет? В плане КБ, иных плюшек...

OTP tickets и Alfa travel посмотрите, ну и плюс всякие смартисэйлы и летишопсы юзайте, Эксим бонус тоже вроде должен быть в тему.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 07:37

  kreuz написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, какие на настоящее время есть продукты для выгодной покупки авиабилетов через инет? В плане КБ, иных плюшек...

OTP tickets и Alfa travel посмотрите, ну и плюс всякие смартисэйлы и летишопсы юзайте, Эксим бонус тоже вроде должен быть в тему.

Даже не подумал, что кешбек-сервисы могут и на авиабилеты распространяться)) Благодарю
la9
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 02.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:всякие смартисэйлы и летишопсы
А можно одновременно с обоих (нескольких) поиметь?))
la9
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 02.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 298299300301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72291
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16795
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5203)
18.11.2018 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.