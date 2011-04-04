Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
klug написав:Цікаво, якщо зіграють ось ці ризики по ОВДП, то що станеться з тією формою бетону (як з поточним прибутком від неї, так і з номінальною вартістю)?
Это просто нужно учитывать. Но у нас тут банковская тема. Как многолетний сторонник депозитов я считаю,что сегодня это очень рискованное и малодоходное занятие даже для тех,у кого очень много денег. А дальше каждый включает свой мозг.
Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом"
Физическое лицо Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом". Об этом говорится в сообщении банка. Согласно ему, Юлия Левочкина продала 2 791 штук акций или 5,7937% номинальной стоимостью 29,6 млн гривен. Данный пакет ценных бумаг был продан Олегу Титаренко, пакет акций которого увеличился с 1,1438% до 6,9375%. Согласно реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, конечными бенефициарами банка являются Юлия Левочкина и Иван Фурсин.
Вкладчик1234 написав:Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом"
Физическое лицо Юлия Левочкина вышла из состава акционеров банка "Клиринговый дом". Об этом говорится в сообщении банка. Согласно ему, Юлия Левочкина продала 2 791 штук акций или 5,7937% номинальной стоимостью 29,6 млн гривен. Данный пакет ценных бумаг был продан Олегу Титаренко, пакет акций которого увеличился с 1,1438% до 6,9375%. Согласно реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, конечными бенефициарами банка являются Юлия Левочкина и Иван Фурсин.
Виглядає що Юля обналила біля 30 млн грн...це ж для чого грошенята готуються?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.