Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.[/quote]
Там 2,5 млн - вхід до клубу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:58
Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.[/quote]
Там 2,5 млн - вхід до клубу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Ниачом. Слив засчитан.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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