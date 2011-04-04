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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:58

  Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:Виглядає що Юля обналила біля 30 млн грн...це ж для чого грошенята готуються?


Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.[/quote]
Там 2,5 млн - вхід до клубу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:
Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.

Там 2,5 млн - вхід до клубу.


На гречку значит ещё останется. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

LuckyG написав:Если вы не видите рисков-вы счастливый человек. Наверное .
Ниачом. Слив засчитан.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:40

  Binimovich написав:
LuckyG написав:Если вы не видите рисков-вы счастливый человек. Наверное .
Ниачом. Слив засчитан.

Вы меня безмерно расстроили)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:43

Что сейчас есть интересного для валюты короткого, или вообще карточного?
Или типа "лесенки", чтоб можно было относительно оперативно снять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:58

  Вкладчик1234 написав:Что сейчас есть интересного для валюты короткого, или вообще карточного?
Или типа "лесенки", чтоб можно было относительно оперативно снять?

Готовитесь к выборам, чтобы к этому моменту быть вне банков?
Для валюты сейчас вообще нет ничего интересного. Одни риски. Имхо.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:09

  l66 написав:Готовитесь к выборам, чтобы к этому моменту быть вне банков?
Для валюты сейчас вообще нет ничего интересного. Одни риски. Имхо

Заканчиваются старые вклады потихоньку.
Вроде и забирать нет "интереса". Но и размещать тоже.
А выбор коротких обусловлен и рисками, и тенденцией повышения ставок.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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