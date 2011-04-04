Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.[/quote]
Там 2,5 млн - вхід до клубу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:58
Взнос мабуть за Бойко внесёт что б в президенты его пустили.[/quote]
Там 2,5 млн - вхід до клубу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Ниачом. Слив засчитан.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:40
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:43
Что сейчас есть интересного для валюты короткого, или вообще карточного?
Или типа "лесенки", чтоб можно было относительно оперативно снять?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:58
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:09
Заканчиваются старые вклады потихоньку.
Вроде и забирать нет "интереса". Но и размещать тоже.
А выбор коротких обусловлен и рисками, и тенденцией повышения ставок.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:31
Для валюти мобільні заощадження в Моєму банку.
Вроді 2% річних...але це не суттєво.
Не агітую...лише інформую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Зависть - плохое чувство )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:39
які цікаві (передвиборчі) новини почали появлятиьс!
Депозиты военных освободят от 18-процентного налога на доходы физлиц.
Инициатором законопроекта № 9299 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения депозитных вкладов и доходов по именным сертификатам отдельных категорий граждан» стал народный депутат от БПП Сергей Мельник.
Депутат заявляет, что 18% налога на проценты, начисленные на сумму депозита, являются весьма существенной суммой и для многих людей, особенно пенсионеров, сводит на нет смысл подобных капиталовложений.
«С целью социальной защиты ветеранов Второй мировой войны, участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и обеспечения поступления средств в банковскую систему Украины предлагается освободить от налогообложения депозитные вклады указанных категорий граждан», - говорится в документе.
Военный сбор в размере 1,5% с процентов от депозитов сохраняется.
При этом предлагает освободить от уплаты налога ветеранов и участников АТО в пределах «гарантированной суммы» — льгота не должна распространяться на вклады, превышающие 200 тыс. грн.
+50грн !
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