Додано: Вів 20 лис, 2018 11:43

Что сейчас есть интересного для валюты короткого, или вообще карточного?

Или типа "лесенки", чтоб можно было относительно оперативно снять?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин